Non crederai alla qualità di questo monitor gaming in OFFERTA SPECIALE!

Oggi è l'ultimo giorno della Festa delle Offerte di Primavera di Amazon e tra le promozioni più interessanti vi segnaliamo quella dedicata a un monitor pensato per chi cerca il massimo dal proprio setup da gaming. Infatti, Samsung Odyssey G5 da 27 pollici è ora disponibile su Amazon a soli 219,90€, con uno sconto del 45% rispetto al prezzo consigliato di 399€. Un'occasione da cogliere al volo per chi desidera un'esperienza visiva di livello superiore.

Samsung Odyssey G5, chi dovrebbe acquistarlo?

Samsung Odyssey G5 offre un pannello Flat da 27 pollici con risoluzione QHD (2560x1440 pixel), perfetto per godere di immagini dettagliate e nitide durante le sessioni di gioco. Grazie alla tecnologia IPS, la qualità dei colori e gli angoli di visione risultano eccellenti, rendendo questo monitor ideale non solo per il gaming competitivo, ma anche per la fruizione di contenuti multimediali.

Il vero punto di forza di questo modello è il refresh rate di 180Hz e un tempo di risposta di 1ms, che garantiscono un gameplay fluido e reattivo, riducendo al minimo input lag e motion blur. Il supporto a AMD FreeSync e Adaptive Sync assicura una sincronizzazione perfetta tra scheda video e monitor, eliminando fastidiosi effetti di tearing.

Dal punto di vista della connettività, SamsungOdyssey G5 è dotato di una porta HDMI, una DisplayPort e un ingresso audio, offrendo tutta la flessibilità necessaria per collegare PC, console e altri dispositivi. Non mancano funzionalità aggiuntive come il supporto HAS (regolazione in altezza), modalità Pivot, tecnologia Flicker Free e supporto HDR400, per un comfort visivo prolungato e un contrasto più profondo nelle immagini.

A soli 219,90€, Samsung Odyssey G5 rappresenta una delle migliori offerte di oggi su Amazon. Visitate subito la nostra pagina dedicata alle migliori occasioni della Festa delle Offerte di Primavera per scoprire tutte le promozioni ancora attive prima che sia troppo tardi.