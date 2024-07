Non perdere l'occasione: ASUS Vivobook Pro 15 OLED raggiunge il suo MINIMO STORICO su Amazon!

Se siete alla ricerca di un laptop di qualità che offra prestazioni eccezionali e un'esperienza visiva di altissimo livello, non potete lasciarvi scappare l'offerta imperdibile su Amazon per l'ASUS Vivobook Pro 15 OLED. Questo dispositivo è disponibile a soli 1.631,80€, con uno sconto del 9% rispetto al prezzo consigliato di 1.799€, raggiungendo così il suo minimo storico. Non lasciatevi sfuggire questa occasione unica per portarvi a casa uno dei migliori notebook in commercio!

Asus Vivobook Pro 15 OLED, chi dovrebbe acquistarlo?

L'ASUS Vivobook Pro 15 OLED è dotato di uno schermo 3K OLED HDR NanoEdge con un ampio rapporto di aspetto 16:9, certificato Dolby Vision e PANTONE Validated per garantire una resa cromatica estremamente accurata. Con una luminosità di picco di 600 nits e la certificazione VESA DisplayHDR True Black 600, questo laptop vi offre neri profondissimi e dettagli ultra-realistici anche nelle scene più scure. Il display OLED non solo vi permette di immergervi in immagini vivide e colori straordinari, ma protegge anche la vostra vista grazie alla riduzione delle emissioni di luce blu. Che siate creativi professionisti che lavorano con grafica e video, o appassionati di cinema e giochi, l'ASUS Vivobook Pro 15 OLED vi assicurerà un'esperienza visiva senza compromessi.

Sotto il cofano, l'ASUS Vivobook Pro 15 OLED non delude, grazie al potente processore Intel Core Ultra 7 con NPU, che offre un'accelerazione dell'intelligenza artificiale a basso consumo e bassa latenza. La presenza della GPU NVIDIA GeForce RTX 4060 di livello workstation, con switch MUX, garantisce prestazioni grafiche eccezionali per i vostri progetti più esigenti e le vostre sessioni di gaming più intense. L'ASUS DialPad, un controller fisico intuitivo, vi permette di controllare istantaneamente e con precisione i parametri delle vostre applicazioni creative, offrendovi una personalizzazione senza precedenti e una facilità d'uso che trasforma il vostro modo di lavorare.

Le prestazioni elevate dell'ASUS Vivobook Pro 15 OLED sono garantite anche dall'efficientissimo sistema di raffreddamento ASUS IceCool Pro con tripla ventilazione e doppia ventola, che assicura un TDP fino a 125 W. Questo sistema avanzato mantiene il laptop fresco e silenzioso anche durante i carichi di lavoro più intensi, permettendovi di concentrarvi esclusivamente sulle vostre attività senza distrazioni. Con 24 GB di RAM e un 1 TB di SSD PCIe, avrete a disposizione una velocità di risposta impressionante e ampio spazio di archiviazione per tutti i vostri file e applicazioni.

L'ASUS Vivobook Pro 15 OLED è il laptop ideale per creativi e giocatori professionisti che cercano un dispositivo in grado di gestire qualsiasi compito con facilità. Che siate avventurieri digitali, creatori di contenuti, giocatori accaniti o professionisti del settore, questo laptop vi offre tutto ciò di cui avete bisogno per eccellere nel vostro lavoro e nelle vostre passioni. Non perdete l'opportunità di portare a casa questo straordinario dispositivo ad un prezzo eccezionale.

