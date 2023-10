Nord VPN: naviga senza pensieri con uno sconto del 65% + 3 mesi in regalo!

Se state considerando l'attivazione di un abbonamento a una VPN, avendo già valutato i vantaggi che questo servizio può offrire, c'è una promozione attuale che sembra essere perfetta per le vostre esigenze, proveniente da NordVPN.

Il rinomato provider propone il suo piano biennale , che comprende anche 3 mesi aggiuntivi. Questi tre mesi extra non sono in omaggio, ma verranno offerti allo stesso prezzo ribassato al momento dell'acquisto. Va notato che il prezzo può variare a seconda del pacchetto selezionato. Tuttavia, grazie a questo sconto, i prezzi iniziano da soli 3,79€ per arrivare a un massimo di 5,79€ al mese, per un totale di 27 mesi!

NordVPN, chi dovrebbe abbonarsi?

I servizi VPN, come NordVPN, si sono affermati come la soluzione ideale per chi tiene alla propria privacy e sicurezza online. Pertanto, coloro che attribuiscono grande importanza a questi due aspetti dovrebbero sicuramente prendere in considerazione l'abbonamento a una VPN. Oltre a privacy e sicurezza, l'utilizzo di una VPN come NordVPN, tra le migliori del 2023, offre ulteriori vantaggi, quali l'accesso a contenuti geograficamente bloccati, una maggiore sicurezza su reti Wi-Fi pubbliche e, perché no, anche una protezione efficace contro le minacce online.

Per quanto riguarda i costi e il risparmio, vi abbiamo già informati che, sfruttando l'offerta attuale, potrete beneficiare di uno sconto del 65% più 3 mesi extra. Questa opportunità merita senz'altro la vostra attenzione, anche se in passato ci sono state promozioni leggermente più vantaggiose, con sconti fino al 68%. Tuttavia, è più probabile che il provider offra promozioni con percentuali di sconto inferiori e senza mesi extra, quindi riteniamo che attivare un piano ora rappresenti un'ottima occasione.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina dedicata alla promo, dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, ad approfittarne il prima possibile, dato che l'offerta potrebbe scadere da un momento all'altro.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Vedi offerta su NordVPN

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!