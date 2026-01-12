Il 2026 è appena iniziato e, come spesso accade dopo le feste, i super sconti natalizi sono terminati. Tuttavia, nonostante l’abbassamento degli sconti, NordVPN continua a rappresentare un’opportunità per chi desidera proteggere la propria privacy online spendendo poco. La piattaforma, leader nel settore delle VPN, combina tecnologia avanzata e facilità d’uso, assicurandovi una navigazione sicura e senza limiti geograficamente imposti.

Vedi offerte su NordVPN

Risparmi ancora molto vantaggiosi

Anche se lo sconto massimo delle festività non è più disponibile, NordVPN offre ancora promozioni significative per chi desidera sottoscrivere un nuovo abbonamento. Potrete infatti risparmiare fino al 70% scegliendo il piano biennale, oppure ottenere uno sconto del 60% sull’abbonamento annuale. Queste offerte rappresentano un’occasione ideale per garantire protezione digitale a lungo termine senza dover affrontare costi eccessivi.

NordVPN non è solo una questione di prezzo: la piattaforma garantisce velocità elevate, server in tutto il mondo e un livello di sicurezza che tutela i vostri dati personali anche sulle reti Wi-Fi pubbliche. Grazie a funzionalità come la crittografia di ultima generazione e la protezione contro malware e tracker, potrete navigare, lavorare e guardare contenuti in streaming in totale tranquillità. In questo senso, l’abbonamento rappresenta un investimento nella vostra sicurezza digitale, che vale ben più del semplice risparmio economico.

Anche senza il super sconto natalizio, NordVPN resta una delle soluzioni più convenienti e affidabili sul mercato. Se volete iniziare il 2026 proteggendo la vostra privacy e navigando senza restrizioni, questo è il momento giusto per approfittare delle offerte ancora disponibili. Non lasciatevi sfuggire l’occasione di ottenere sicurezza avanzata a prezzi vantaggiosi: i vostri dati meritano la miglior protezione possibile.

Vedi offerte su NordVPN