Perché limitarti all'antivirus integrato quando puoi avere Norton 360 Deluxe a 18€?

Oggi i migliori antivirus non si limitano a bloccare le minacce online in tempo reale, ma offrono anche funzionalità aggiuntive come backup in cloud e VPN. Un esempio è Norton 360 Deluxe, che attualmente è in promozione su Amazon: l'abbonamento annuale, con chiave di attivazione inviata via email, è disponibile a soli 18,89€. Senza lo sconto, la versione Deluxe, che protegge fino a 5 dispositivi, avrebbe un costo di 104,99€.

Norton 360 Deluxe, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Norton 360 Deluxe è la soluzione ideale per chi cerca una protezione completa per tutti i dispositivi della famiglia, sia essa composta da esperti di tecnologia o da utenti meno esperti. Questo prodotto si rivolge in particolare a coloro che desiderano proteggere fino a 5 dispositivi – PC, Mac, smartphone e tablet – dai più comuni e pericolosi rischi presenti in rete come malware, phishing e ransomware.

Grazie al suo prezzo di soli 18,89€, offre un ottimo rapporto qualità-prezzo per coloro che desiderano navigare in sicurezza. Oltre a ciò, la funzione di VPN permette di accedere a internet con serenità, anche in viaggio, garantendo la privacy e la protezione dei dati grazie alla crittografia avanzata. Oltre alla protezione dai rischi online, Norton 360 Deluxe risponde anche alle esigenze di chi desidera gestire le proprie credenziali in modo sicuro e privato.

Con il gestore di password incluso, è possibile memorizzare e gestire password, informazioni su carte di credito e altre credenziali online, il tutto cifrato nel cloud. Per chi teme la perdita di dati importanti, il servizio offre 100 GB di backup del PC nel cloud, una misura preventiva contro la perdita di dati dovuta a errori del disco rigido, furto di dispositivi e ransomware. Inoltre, per le famiglie con bambini, Norton 360 Deluxe fornisce strumenti per la protezione dei minori, un aspetto sempre più rilevante nell'era digitale.

