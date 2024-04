Notebook gaming HP Victus 16 SCONTATO! Lo pagate MENO DI 1000€!

Se stai cercando un nuovo notebook gaming di alta qualità, non lasciarti sfuggire l'opportunità di acquistare il notebook gaming HP Victus 16, attualmente disponibile su Amazon a un prezzo imbattibile di soli 999,99€, rispetto al suo prezzo consigliato di 1.449,99€, con uno sconto del 13%.

Notebook gaming HP Victus 16, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo potente dispositivo è ideale per gli appassionati di gaming che desiderano prestazioni elevate senza sacrificare la portabilità. Con un processore Intel Core i7-11800H e 16 GB di RAM DDR4, il notebook è in grado di gestire facilmente i giochi più recenti, garantendo un'esperienza di gioco fluida e reattiva. Inoltre, lo spazio di archiviazione su SSD NVMe PCIe M.2 da 1TB assicura tempi di caricamento rapidi e ampio spazio per la tua libreria di giochi.

La scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3060 da 6GB GDDR6 offre prestazioni grafiche eccezionali, supportando il ray-tracing e garantendo immagini dettagliate e realistiche su un display FHD da 16,1 pollici con refresh rate di 144Hz. Questo lo rende perfetto non solo per il gaming, ma anche per attività come l'editing video e la grafica 3D.

Non c'è mai stato momento migliore per aggiornare il tuo setup di gioco con il notebook gaming HP Victus 16. Approfitta di questa offerta e porta a casa un dispositivo potente, affidabile e versatile che si adatta alle esigenze di tutti gli appassionati di gaming.

Vedi offerta su Amazon