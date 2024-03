Notebook HP 15s: prezzo sempre PIÙ BASSO a soli 480€!

Se siete alla ricerca di un buon notebook da tenere in casa, magari con funzionalità che vadano bene un po' per tutti gli usi più comuni, e che vi supporti adeguatamente nella navigazione online, oltre che nella creazione di documenti (magari ad usco scolastico), allora quello che vi serve è questo ottimo notebook HP 15s, un prodotto perfetto per chi cerca performance e produttività, ideale per chi vuole un dispositivo funzionale ma senza troppe pretese, oggi per altro ancor più conveniente grazie ad uno sconto Amazon che ne abbassa il prezzo dai precedenti 699,99€ a soli 479,99€, permettendovi così di risparmiare ben il 31%!

Notebook HP 15s, chi dovrebbe acquistarlo?

Il notebook HP 15s è l'ideale per quei professionisti e studenti che cercano un dispositivo affidabile e performante per gestire impegni quotidiani e piccoli progetti. Non si tratta, strettamente, di un computer per creativi, quanto di un notebook che possa gestire le attività più comuni e, in tal senso, può essere utile come computer familiare, o come dispositivo di navigazione e studio per studenti di scuole medie o liceali. Ovviamente, non vi invitiamo a sottovalutarlo, si tratta comunque di un notebook sorretto da un ottimo processore AMD Ryzen 5 5625U, che offre una combinazione equilibrata di efficienza energetica e potenza di calcolo, raggiungendo velocità fino a 4,3GHz. In tal senso, può quindi tornare utile, come dicevamo, anche a certe categorie di professionisti, potendo garantire buone prestazioni anche in multitasking.

Compatto e pratico, facile da portare con sé grazie all'uso di una comune borsa per PC, il notebook HP 15s pesa soli 1,69 Kg, e si propone con uno spessore da appena 1,79 cm il che, come capirete, lo rende un dispositivo ideale per la mobilità, per i nomadi digitali o per quegli studenti che si trovano spesso a studiare al di fuore delle mura domestiche.

Dotato di un display Full HD da 15,6", questo PC portatile vi garantirà una visione nitida e confortevole dei contenuti multimediali o dei documenti di lavoro, e grazie alla sua memoria RAM da 8 GB ed all'SSD da 512 GB, vi saprà garantire nel tempo anche una certa velocità e reattività, garantendovi avvii rapidi e spazio sufficiente per archiviare dati e applicazioni.

Dotato di una buona autonomia (10 ore con la piena operatività), il notebook HP 15s è, in sintesi, una scelta versatile e santissima per moltissime tipologie di utenti e, vista la sua natura portatile, può rappresentare una soluzione ideale per molti professionisti e studenti. Parliamo, dunque, di un dispositivo di indubbia qualità che, grazie al suo odierno (e ottimo) rapporto qualità/prezzo, potrebbe facilmente rappresentare una scelta vantaggiosa da portarsi subito a casa!

Vedi offerta su Amazon