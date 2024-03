SUPER PREZZO su questo portatile HP Victus! Meno di 700€!

Se siete alla ricerca di un portatile sia per il lavoro che per lo studio, non lasciatevi sfuggire questa offerta eccezionale su Amazon. Potete portarvi a casa qusto HP Victus 15 a un prezzo vantaggioso di soli 699,99€, grazie a uno sconto del 13% sul prezzo di listino di 799,99€. Questo modello è l’ideale sia per i giocatori che per coloro che necessitano di un dispositivo di alta qualità. È dotato di un processore AMD Ryzen 5-7535HS, 16GB di RAM DDR5, un’unità SSD NVMe PCIe M.2 da 512GB per l’archiviazione e una GPU NVIDIA GeForce RTX 2050 da 4GB, abbinata a uno schermo da 15,6 pollici FHD IPS con un refresh rate di 144 Hz. Inoltre, essendo privo di un sistema operativo preinstallato, vi dà la possibilità di scegliere il software che preferite.

Notebook HP VICTUS 15, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Notebook HP VICTUS 15 si adatta perfettamente sia ai giocatori che agli utenti che desiderano prestazioni superiori per il multitasking e la grafica. Con il suo processore AMD Ryzen 5-7535HS e la GPU NVIDIA GeForce RTX 2050, promette un gameplay senza interruzioni nei vostri momenti di svago e grandi prestazioni quando si lavora. I 16GB di RAM e il capiente SSD da 512GB assicurano tempi di caricamento brevi e ampio spazio per applicazioni, giochi e file multimediali. Il display FHD da 15,6 pollici con un refresh rate di 144 Hz migliora l’esperienza visiva, offrendo immagini nitide e movimenti fluidi.

Questo notebook è anche un’ottima scelta per professionisti e studenti che si occupano di creazione di contenuti, design grafico e ingegneria, dato che riesce a gestire anche software complessi. Il sistema di raffreddamento avanzato assicura prestazioni ottimali anche durante l’uso intensivo. La mancanza di un sistema operativo preinstallato vi permette di personalizzare completamente il dispositivo, selezionando il sistema operativo che meglio si adatta alle vostre esigenze. Il design elegante e le numerose porte rendono il notebook versatile e adatto a ogni situazione, sia che siate in movimento o in un ufficio.

Offerto a 699,99€, il Notebook HP VICTUS 15 è un’opzione eccellente per chi è in cerca di un laptop potente a un prezzo accessibile. Con hardware avanzato, design pensato per il gaming e completa libertà nella scelta del sistema operativo, questo notebook è tutto ciò di cui avete bisogno per un’immersione totale nelle vostre attività quotidiane

Vedi offerta su Amazon