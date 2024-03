Notebook LG Gram da 17" a un prezzo TOP! Solo 1.199€

Se cercate un computer portatile leggero e resistente ma al contempo con uno schermo di grandi dimensioni non perdetevi questa Offerta di Primavera Amazon su uno dei migliori notebook in circolazione. LG Gram 17Z90R è infatti disponibile a un prezzo imperdibile di soli 1.199,99€, il più basso mai raggiunto da questo modello. Con il suo ampio display da 17" Anti-Glare IPS e una risoluzione QHD di 2560x1600, questo notebook unisce in sé prestazioni eccezionali grazie al processore Intel EVO i7-1360P, 16GB di RAM DDR5 e un SSD da 1TB. Estremamente leggero e resistente, pesa solo 1350g e include una batteria da 80Wh che garantisce fino a 16 ore di autonomia. Perfetto per chi cerca portabilità senza compromettere le prestazioni.

Computer portatile LG Gram 17Z90R, chi dovrebbe acquistarlo?

Il notebook LG Gram 17Z90R rappresenta una scelta ideale per professionisti e studenti che necessitano di prestazioni elevate senza sacrificare la portabilità. Grazie al suo ampio display da 17" incastonato in un chassis ultraleggero di soli 1350 grammi, questo device ridefinisce i limiti della produttività mobile, consentendo agli utenti di rimanere operativi in qualsiasi situazione, sia in viaggio che in ufficio. L'alta autonomia della batteria da 90Wh elimina la preoccupazione di dover cercare una presa elettrica durante lunghe sessioni di lavoro o studio, offrendo libertà e indipendenza ineguagliabili.

Inoltre, il trattamento antiriflesso del display IPS da 2.5K (2560x1600) con color gamut DCI-P3 al 99% assicura un'esperienza visiva confortevole e immagini di qualità superiore, sia che vi troviate al chiuso o in condizioni di forte luminosità esterna. Questo lo rende perfetto non solo per chi si dedica alla produttività, ma anche per gli appassionati di contenuti multimediali che non vogliono scendere a compromessi sulla qualità dell'immagine. In offerta a 1199,99€, il notebook LG Gram 17Z90R soddisfa le esigenze dei professionisti in movimento e degli studenti alla ricerca di un dispositivo capace di coniugare prestazioni, portabilità e autonomia.

Attualmente disponibile al prezzo di 1199,99€, il notebook LG Gram 17Z90R rappresenta un'eccezionale opportunità di acquisto per chi cerca un dispositivo potente, ultraleggero e con una lunga autonomia. La combinazione di prestazioni elevate, portabilità estrema e qualità del display lo rendono un compagno di lavoro ideale per professionisti e studenti che desiderano rimanere produttivi in movimento. Non lasciatevi sfuggire questa offerta per elevare la vostra mobilità e produttività a un nuovo livello.

Vedi offerta su Amazon