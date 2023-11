Notebook MSI Modern 15 al MINIMO STORICO su Amazon! Solo 449€

Dopo una settimana di offerte intense, che nella nostra rassegna stampa vi abbiamo raccontato in tempo reale, siamo giunti all'ultimo giorno del Black Friday di Amazon. Le promozioni, però, sono tutt'altro che terminate: vi segnaliamo che l'MSI Modern 15, un notebook eccellente per lo studio e il lavoro, è disponibile a soli 449,00€, per un ribasso di 400,00€ rispetto al prezzo consigliato di 849,00€!

MSI Modern 15, chi dovrebbe acquistarlo?

L'MSI Modern 15 è l'acquisto ideale per coloro che sono alla ricerca di un notebook versatile e potente in grado di supportare le vostre esigenze quotidiane di multitasking e intrattenimento. Grazie al processore Intel Core i5-1235U e alla grafica Intel Iris Xe, può gestire con facilità sia i compiti lavorativi più impegnativi che i momenti di svago, garantendo inoltre un'esperienza di digitazione comoda ed ergonomica fornita da una tastiera retroilluminata di dimensioni standard.

La serie Modern è, quindi, perfetta per i professionisti in movimento che necessitano di un dispositivo leggero, dall'elevata autonomia e facilmente trasportabile, ma anche per gli studenti che si recano tutti i giorni all'università e hanno bisogno di un notebook comodo per prendere appunti e studiare. A livello tecnico, l'MSI Modern 15 si presenta con un design elegante e sottile, dotato di un display Full-HD da 15.6" e una memoria da 8GB RAM DDR4 3200MHz. Il dispositivo include uno storage interno da 512GB SSD M.2 PCIe 3 e un WiFi 6.

Insomma, l'MSI Modern 15 è un notebook di alta qualità disponibile a un prezzo davvero imperdibile. La potenza, la portabilità e l'estetica ne fanno un acquisto consigliato per chi fa della mobilità una priorità senza voler rinunciare alle prestazioni, ed è persino coperto da una garanzia di 2 anni, garantendo così un investimento sicuro a lungo termine.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata al prodotto, dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, ad approfittarne il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

