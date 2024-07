Continua a CALARE DI PREZZO: questo notebook MSI Prestige è SUPER VERSATILE! (-25%)

Siete alla ricerca di un notebook che coniughi potenza, stile e portabilità senza svuotare il portafoglio? Allora non lasciatevi sfuggire questa offerta su Amazon: il MSI Prestige 14Evo A12M-055IT è ora disponibile a soli 749,00€, con uno sconto del 25% rispetto al prezzo originale di 999,00€. Un'occasione imperdibile per risparmiare ben 250€ su un dispositivo di fascia alta!

Notebook MSI Prestige 14Evo A12M-055IT, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo gioiello tecnologico si rivolge a professionisti, creativi e studenti che non accettano compromessi in termini di prestazioni e design. Il processore Intel Core i7 di 12a generazione, abbinato alla grafica Intel Iris Xe, garantisce una potenza di calcolo eccezionale, ideale per gestire software esigenti e multitasking intenso. Con 16GB di RAM LPDDR4 e un capiente SSD M.2 PCIe 4.0 da 1TB, offre rapidità e fluidità in ogni operazione, dalla produttività all'intrattenimento.

La serie Prestige di MSI è rinomata per la sua eleganza e portabilità. Il design sottile e leggero, unito alla certificazione Intel Evo, assicura un'esperienza d'uso superiore sia in ufficio che in mobilità. Il display FHD con copertura del 100% dello spazio colore sRGB soddisfa le esigenze dei professionisti che lavorano con le immagini, mentre la connettività WiFi 6E e Thunderbolt 4 garantiscono velocità e versatilità nelle connessioni.

Questo notebook non si limita alle prestazioni: la costruzione conforme agli standard militari MIL-STD-810G ne attesta la robustezza e l'affidabilità. Le funzionalità di sicurezza avanzate, come il riconoscimento facciale e delle impronte digitali tramite Windows Hello, proteggono i vostri dati sensibili, e infine l'audio ad alta definizione e la tastiera retroilluminata completano un package pensato per offrire il massimo comfort d'uso in ogni situazione.

Attualmente in offerta a 749,00€, il MSI Prestige 14Evo A12M-055IT rappresenta un investimento eccellente per chi cerca un dispositivo all'avanguardia ma non vuole spendere una fortuna. La combinazione di prestazioni di alto livello, design raffinato e caratteristiche premium, ora a un prezzo più accessibile, lo rende una scelta consigliata per migliorare la produttività e godere di un'esperienza informatica superiore. Non lasciatevi quindi sfuggire questa opportunità di possedere un notebook di classe superiore a un prezzo vantaggioso!

Vedi offerta su Amazon