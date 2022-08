L’insider @harukaze5719 ha da poco scoperto su Baidu, un social cinese dove è spesso possibile trovare delle indiscrezioni che riguardano il mondo dell’hardware, diverse immagini postate da degli utenti riguardo i piani di produzione delle GPU Nvidia. Secondo quanto trapelato, RTX 4090 dovrebbe essere già in fase di produzione dal 16 agosto. Come si può inoltre notare, il documento elenca altre informazioni tecniche della scheda video, come la velocità di clock, che tuttavia non sono visibili per via della censura.

Basandoci sulle informazioni più recenti, la RTX 4090 sarà basata sul processore grafico AD102-300, il più potente della gamma disponibile in configurazione completa solo nella versione “Ti” della stessa GPU. La sua versione liscia includerà 16.384 CUDA core, 384 ROP e 96MB di cache L2, oltre a dei moduli VRAM da 24 GB GDDR6X con velocità di 23Gb/s, che secondo le notizie più recenti sarebbero prodotte da Micron, e un bus da 384 bit.

Fonte: harukaze5719

Il documento pubblicato mostra che gli slot di produzione previsti per la scheda video erano quattro e riguardavano probabilmente due differenti modelli. Gli altri dettagli visibili includono anche info sulla connettività della scheda, che dovrebbe offrire 3 uscite DisplayPort e 1 HDMI. L’ultima colonna, che riporta se il modello è già pronto o meno, non è sfortunatamente visibile. Le info condivise sono a ogni modo più che plausibili, se consideriamo che la RTX 4090 sarà la prima GPU svelata da Nvidia nel lancio atteso per ottobre.

Nonostante altre specifiche, come le frequenze operative, potrebbero ancora cambiare, il dato riguardo la configurazione della memoria dovrebbe essere ormai definitivo. In queste settimane Nvidia ha anche rivisto al ribasso le specifiche di alimentazione, allo scopo di ridurre gli elevati consumi di cui si è molto discusso in passato. Le ultime indiscrezioni di kopite7kimi svelano inoltre alcune variazioni alle caratteristiche della RTX 4080, che sarebbe ora dotata di una memoria più veloce e un TBP più basso.