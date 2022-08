Nvidia è ormai concentrata totalmente nella preparazione del lancio delle nuove GPU RTX 4000, che dovrebbe avvenire entro fine anno. Secondo le più recenti notizie, la nuova generazione di schede video dovrebbe far uso di memorie VRAM prodotte da Micron. Per via dei consumi elevati menzionati in passato inoltre, l’azienda avrebbe rivisto i valori di alimentazione di alcuni modelli, il che potrebbe anche comportare una potenza di elaborazione inferiore rispetto le previsioni.

Le ultime novità provengono dal solito kopite7kimi e riguardano la RTX 4080, una GPU che nei vari rumor che si sono susseguiti ha spesso aggiornato le sue specifiche. Stando a quanto condiviso da poco dall’insider, la scheda sarebbe dotata di una memoria GDDR6X da 23Gbps, più veloce rispetto la VRAM da 21Gbps vociferata in precedenza, nonché segno che il modello top di gamma RTX 4090 potrebbe anch’esso avere una memoria analoga. A cambiare è anche il TBP, ovvero la potenza totale della scheda grafica, che scenderebbe da 420W a 340W.

Let's make some updates.

RTX 4080

PG136/139-SKU360

AD103-300-A1

9728FP32

16GB 23Gbps GDDR6X

total card power 340W — kopite7kimi (@kopite7kimi) August 23, 2022

Nulla cambia tuttavia per il resto delle specifiche, che confermano il processore grafico AD103, dotato di 9728 CUDA core, insieme a 16GB di VRAM accompagnati da un bus da 256-bit. Nonostante questo continuo aggiornamento delle caratteristiche dei modelli possano far sembrare le info condivise dall’insider delle pure illazioni, non è la prima volta che vediamo cambiare le specifiche delle GPU prima del lancio ufficiale. È già successo in passato che alcuni modelli, scoperti soltanto da indiscrezioni che hanno condiviso piani di lancio e progetti simili, siano poi stati cancellati o posticipati, come accaduto con la RTX 3090 Ti o la GTX 1630, una scheda molto economica appartenente alla vecchia serie Pascal.

L’ordine di lancio atteso per le nuove schede video della gamma RTX 4000 dovrebbe a ogni modo dare la priorità alla RTX 4090, seguita dalla RTX 4080 e la 4070, con la 4060 che dovrebbe essere presentata al CES 2023 che si terrà nel mese di gennaio. Non si conosce invece ancora alcuna informazione in merito alla RTX 4050.