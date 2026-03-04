Su Amazon è disponibile un'ottima offerta sul NZXT Kraken Elite 280 RGB, il raffreddatore liquido AIO da 280mm con display LCD grandangolare da 2,36" per GIF, immagini e metriche in tempo reale. Dotato di due ventole F140 RGB Core e pompa Asetek trifase silenziosa, è la scelta ideale per chi vuole prestazioni e stile. Ora disponibile a soli 149,99€ con uno sconto del 33% rispetto al prezzo originale di 223,56€.

NZXT Kraken Elite 280 RGB, chi dovrebbe acquistarlo?

NZXT Kraken Elite 280 RGB è consigliato agli appassionati di PC gaming e agli utenti entusiasti che desiderano unire prestazioni di raffreddamento elevate a una personalizzazione estetica senza compromessi. È la scelta ideale per chi monta CPU ad alte prestazioni e vuole mantenere le temperature sotto controllo anche durante sessioni di gioco intense o carichi di lavoro prolungati, grazie alla pompa Asetek trifase e alle ventole F140 RGB Core con cuscinetti idrodinamici.

Questo dissipatore a liquido soddisfa anche le esigenze di chi vuole un setup esteticamente curato: il display LCD grandangolare da 2.36" con risoluzione 640x640 e luminosità di 690 cd/m² permette di visualizzare GIF animate, immagini personalizzate e metriche di sistema in tempo reale tramite il software NZXT CAM. Con uno sconto del 33% rispetto al prezzo originale, rappresenta un'opportunità eccellente per chi cerca il meglio in termini di raffreddamento e personalizzazione senza spendere una fortuna.

NZXT Kraken Elite 280 RGB è un dissipatore AIO da 280mm con display LCD grandangolare da 2.36" (640x640, 60Hz) per GIF e metriche in tempo reale. Include una pompa Asetek trifase fino a 2.800 giri/min e due ventole F140 RGB Core.

