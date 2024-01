SVENDITA TOTALE: Logitech MX al -40%

La Logitech MX Keys Mini è una tastiera che riesce a coniugare stile, comodità di trasporto e funzionalità, offrendo un'esperienza di alto livello. Questo modello super-portatile di Logitech è ora disponibile su Amazon con uno sconto del 40%, al prezzo vantaggioso di 77,89€ anziché 129€. Ma quali sono le ragioni per cui dovreste considerare l'acquisto di questa tastiera?

Logitech MX Keys Mini, chi dovrebbe acquistarla?

La MX Keys Mini di Logitech è ideale per chi è sempre in movimento, grazie al suo design compatto e ridotto. Leggera (pesa solo 506 grammi) ma resistente, può essere facilmente inserita nello zaino, garantendo la portabilità necessaria per chi lavora in smart working o per i nomadi digitali. La tastiera è compatibile con Windows, Mac, Linux e Android, offrendo una versatilità d'uso eccezionale.

Una caratteristica distintiva della MX Keys Mini è la presenza di pulsanti retroilluminati, che la rendono adatta anche per l'utilizzo al buio, unendo funzionalità e design. La batteria offre fino a cinque mesi di autonomia, disattivando la retroilluminazione e garantendo lunghe ore di utilizzo senza preoccupazioni. Inoltre, la tastiera è dotata della funzione Easy-Switch, che consente di passare rapidamente da un dispositivo all'altro senza la necessità di riconfigurazioni.

Con un raggio d'azione wireless fino a 10 metri, la Logitech MX Keys Mini è una soluzione tecnologica avanzata, ideale per chi desidera una tastiera facile da trasportare senza compromettere le funzionalità. Approfittando dell'offerta su Amazon, con uno sconto del 40%, potete acquistarla ora a soli 77,89€. Non lasciatevi sfuggire questa opportunità di risparmio e di miglioramento della vostra esperienza di lavoro o svago.

