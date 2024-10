OFFERTONA su questo mouse Turtle Beach: ergonomia e precisione al massimo!

Se state cercando un mouse da gioco di alta qualità, ricco di funzionalità e disponibile a un prezzo eccellente, allora l’offerta su Amazon inerente al Turtle Beach Kone XP Air potrebbe essere perfetta per voi. Attualmente scontato del 18%, lo trovate a soli 139,99€, rispetto al prezzo precedente di 169,99€. Questo mouse wireless è progettato per soddisfare le esigenze dei giocatori più esigenti, combinando ergonomia, versatilità e un design accattivante. Inoltre, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori mouse gaming per ulteriori consigli.

Turtle Beach Kone XP Air, chi dovrebbe acquistarlo?

Turtle Beach Kone XP Air offre una forma ergonomica perfezionata nel tempo, pensata per garantire comfort anche durante le sessioni di gioco più lunghe. Con un totale di 29 input programmabili, grazie al sistema Easy-Shift[+], potrete personalizzare ogni comando, un aspetto particolarmente apprezzato dai giocatori di titoli MMO o FPS, dove la reattività e la precisione sono cruciali. Il sensore ottico Owl-Eye da 19.000 DPI garantisce un tracciamento fluido e preciso, ideale per chi cerca la massima precisione nei movimenti.

Un’altra caratteristica che distingue questo mouse è la sua durata della batteria, che raggiunge fino a 100 ore di autonomia con una sola carica. Questo lo rende un’opzione affidabile per lunghe maratone di gioco. In aggiunta, la base di ricarica rapida inclusa permette di ottenere 5 ore di autonomia con soli 10 minuti di ricarica, così non sarete mai lasciati senza batteria durante una sessione importante.

Il Kone XP Air non è solo prestazioni: l'illuminazione RGB AIMO a cinque zone crea effetti visivi mozzafiato, che possono essere sincronizzati con altri dispositivi compatibili per un'esperienza di gioco totalmente immersiva. La base di ricarica, con il suo design RGB, non solo aggiunge stile alla vostra postazione, ma funge anche da pratico hub per il dongle wireless, mantenendo tutto ordinato e facilmente accessibile.

In definitiva, con il Turtle Beach Kone XP Air vi portate a casa un mouse wireless che combina prestazioni di alto livello, un design ergonomico e una grande autonomia. Approfittate subito di questo sconto e aggiornate la vostra postazione di gioco con un dispositivo che vi offrirà comfort e precisione.

