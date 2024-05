Ottieni di più con SurfShark VPN: sconto 85% e 3 mesi bonus!

Chi desidera proteggere la propria privacy online ed evitare la raccolta non autorizzata di dati personali dovrebbe valutare l'uso di una VPN, magari una delle migliori attualmente in circolazione. In questo contesto, Surfshark propone un'interessante promozione. Gli utenti che vogliono mantenere un alto livello di anonimato mentre navigano su internet possono approfittare di una riduzione del prezzo fino all'85% sui vari piani di abbonamento. Inoltre, l'offerta include 3 mesi gratis, rendendola ancora più allettante per un periodo limitato.

Surfshark, chi dovrebbe abbonarsi?

I piani di abbonamento di Surfshark sono 3: Starter, One e One+. Ognuno è caratterizzato da una serie di funzioni, che ovviamente aumentano man mano che si valuta il piano dal prezzo più elevato. Questo significa che la VPN di Surfshark è studiata in modo che gli utenti possano scegliere la versione che meglio si adatta alle proprie esigenze, sia che si tratti di un utilizzo base per la navigazione quotidiana, sia per esigenze più avanzate come lo streaming di contenuti in alta definizione o l'accesso sicuro a reti aziendali da remoto.

Per gli utenti meno esperti o coloro che non richiedono funzionalità avanzate, il piano Starter può essere sufficiente. Offre le funzioni essenziali di una VPN, garantendo una buona protezione e la possibilità di accedere a contenuti geograficamente limitati con una certa facilità. Il piano One, d'altra parte, è più adatto a coloro che richiedono una copertura più ampia e desiderano beneficiare di funzionalità aggiuntive come ad-blocking, tracker-blocking e protezione malware.

Infine, il piano One+ è la scelta perfetta per gli utenti più esigenti, che oltre alle funzionalità offerte nel piano One, possono aver bisogno di strumenti avanzati come il MultiHop (che consente di connettersi attraverso server in due diverse nazioni per un livello aggiuntivo di privacy e sicurezza) e la Whitelister (una funzione che permette di selezionare applicazioni e siti web che non devono passare attraverso la VPN).

