Ottieni TunnelBear al 58% di sconto per la massima privacy online

Non c'è dubbio che per un vasto numero di utenti, l'utilizzo delle reti VPN avviene generalmente senza intoppi. Ciononostante, per coloro che cercano un servizio che garantisca la massima semplicità d'uso, TunnelBear si distingue come una delle VPN più interessanti. Questo aspetto diventa ancora più interessante considerando una promozione corrente che consente di risparmiare il 58%. Grazie a questa riduzione di prezzo, gli utenti possono beneficiare di un notevole vantaggio economico, con il pacchetto biennale che ora costa solo 4,17 dollari al mese, risultando addirittura più conveniente del piano annuo, dove lo sconto si ferma al 50%.

TunnelBear, chi dovrebbe abbonarsi?

Come detto, TunnelBear emerge come una VPN ottimale per coloro che pongono al primo posto un'esperienza d'uso semplice e intuitiva nell'ambito di questi software per la privacy online, senza però compromettere la sicurezza e la privacy online. Questo servizio è quindi indicato per i principianti nel settore, grazie alla sua interfaccia amichevole e alla mancanza di complessità nelle configurazioni, eliminando così la necessità di destreggiarsi tra funzioni avanzate o impostazioni tecniche sofisticate.

Si rivolge altresì a coloro che necessitano di una VPN per uso occasionale, come per esempio garantirsi una connessione protetta su reti Wi-Fi pubbliche, aggirare restrizioni geografiche su certi contenuti durante i viaggi, o aumentare il livello di anonimato in rete senza doversi addentrare in funzionalità avanzate che potrebbero risultare superflue.

Nonostante la sua focalizzazione sull'usabilità, TunnelBear mantiene un forte impegno verso la sicurezza. La piattaforma offre solide misure di difesa, inclusa la crittografia di alto livello, strumenti per prevenire la perdita di dati DNS/IP e la funzione Kill Switch, che protegge i dati personali anche in caso di interruzione imprevista della connessione.

