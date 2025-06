Se per voi la stampa 3D rappresenta ancora un salto tecnologico prematuro o semplicemente non rientra nelle vostre necessità, c’è un’alternativa concreta, funzionale e conveniente: la stampante laser PANTUM BP2309W. Attualmente disponibile su Amazon con una doppia scontistica, incluso un coupon del 10%, questa stampante si colloca tra le più accessibili sul mercato. Un'opportunità da cogliere al volo per chi cerca affidabilità a buon prezzo.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo del 10% durante il checkout

PANTUM BP2309W, chi dovrebbe acquistarla?

La PANTUM BP2309W è una stampante laser monocromatica wireless pensata per rispondere alle esigenze di stampa domestica o aziendale. Con una velocità di stampa fino a 20 pagine al minuto, supporta la stampa fronte/retro manuale e offre diverse opzioni di connettività, tra cui USB 2.0, Wi-Fi (2.4G), AirPrint, Mopria e persino Bluetooth. Questo significa che potete stampare comodamente da computer, tablet e smartphone senza complicazioni.

L'installazione è altrettanto semplice: se utilizzate Windows 8.1, 10 o 11, non sarà nemmeno necessario scaricare applicazioni aggiuntive (vi basterà collegare il cavo USB). Per altri sistemi Windows o per Mac, è disponibile un driver con installazione one-click. Inoltre, la stampante è fornita con una cartuccia toner iniziale da 500 pagine, accompagnata da tutti i cavi e accessori necessari, e una garanzia standard di due anni.

Non va dimenticato il tema della sostenibilità: i toner compatibili TL-A2319, TL-A2319H e TL-A2310H sono progettati per offrire una stampa ecologica ed efficiente, con durate fino a 1600 pagine. In definitiva, se non vi sentite ancora pronti per il mondo della stampa 3D, questa soluzione compatta, veloce e conveniente è probabilmente ciò che fa per voi.

Vedi offerta su Amazon