PC gaming... ma su console: ecco l'adattatore per usare mouse e tastiera su Xbox, PlayStation e Switch!

Se state cercando un modo per portare la precisione del gaming PC sulle vostre console preferite, il GameSir VX2 AimSwitch rappresenta una soluzione professionale completa. Questo kit include una tastiera meccanica wireless, un mouse e un adattatore progettati specificamente per Xbox Series X/S, PS4 e Nintendo Switch. Il dispositivo è acquistabile su AliExpress con uno sconto del 73% per i nuovi clienti, che permette di pagarlo un totale di 73,11€.

Vedi offerta su AliExpress

GameSir VX2 AimSwitch, chi dovrebbe acquistarlo?

Il set GameSir VX2 è l'ideale per i giocatori competitivi che desiderano la massima precisione negli sparatutto su console. La tastiera meccanica con 36 tasti utilizza switch TTC Red con una forza di attuazione di 45g e una durata garantita di 50 milioni di pressioni, offrendo prestazioni professionali in un formato compatto.

La costruzione in lega di alluminio e plastica ABS assicura robustezza e durata nel tempo, mentre la batteria integrata da 3600mAh garantisce lunghe sessioni di gioco senza interruzioni. La tecnologia wireless a 2.4GHz con polling rate di 1000Hz elimina ogni latenza percettibile, mentre il mouse cablato assicura la massima precisione nei movimenti.

Un punto di forza è la versatilità: oltre al layout ottimizzato per il gaming con joystick integrato, il VX2 offre retroilluminazione RGB personalizzabile e una corsa dei tasti studiata per il gaming (2mm di attuazione, 4mm di corsa totale). La compatibilità universale con le principali console e PC lo rende un investimento versatile.

Al prezzo di 73,11€, GameSir VX2 AimSwitch rappresenta una soluzione completa per chi vuole portare la precisione del gaming PC sulle console. La combinazione di materiali premium, switch meccanici di qualità e tecnologia wireless avanzata lo rende un acquisto consigliato per i giocatori più esigenti.

Vedi offerta su AliExpress