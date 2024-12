Perché abbonarsi a Proton VPN a fine anno? Il 70% di sconto è solo l'inizio

Con l’avvicinarsi della fine dell’anno, Proton VPN offre una buona opportunità per migliorare la sicurezza e la privacy online. Tra i principali motivi per sottoscrivere un abbonamento in questo periodo, spicca lo sconto eccezionale fino al 70%, una promozione che rende il servizio ancora più accessibile. Questo sconto è valido soprattutto per il piano biennale, che permette di ridurre il costo mensile da 9,99€ a soli 2,99€. Un’offerta che unisce convenienza e qualità, ideale per chi cerca una VPN affidabile.

Vedi offerta su Proton VPN

Proton VPN, perché e chi dovrebbe abbonarsi?

Proton VPN non è solo conveniente, ma anche sinonimo di eccellenza tecnica e trasparenza. Il servizio si distingue infatti per essere completamente open-source, una caratteristica che garantisce agli utenti la massima sicurezza e la possibilità di verificare il funzionamento del software. Inoltre, Proton VPN ha superato audit indipendenti che certificano l’assenza di log, offrendo una garanzia concreta sulla tutela della privacy. Per chiunque abbia a cuore il controllo dei propri dati, Proton VPN rappresenta una scelta di valore.

Oltre a proteggere la connessione, Proton VPN offre funzioni che lo rendono un servizio completo. Tra queste, spicca l’ad blocker integrato, che blocca annunci indesiderati durante la navigazione, e il malware blocker, capace di proteggere il dispositivo da minacce informatiche. Questi strumenti aggiuntivi non solo migliorano la sicurezza, ma anche l’esperienza d’uso, eliminando distrazioni e potenziali rischi. Proton VPN è quindi una delle migliori VPN per chi cerca un servizio che unisce privacy e praticità.

Abbonarsi a Proton VPN ora significa iniziare il nuovo anno con uno strumento di protezione digitale all’avanguardia, approfittando al contempo di uno dei migliori sconti disponibili. La promozione fino al 70% è un incentivo irresistibile per migliorare la propria sicurezza online a un costo contenuto. Con la combinazione di trasparenza, funzioni avanzate e convenienza economica, Proton VPN si conferma una delle migliori VPN sul mercato, perfetta per utenti esigenti e attenti alla privacy.

