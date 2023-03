Nel mondo delle periferiche gaming Logitech è sicuramente uno dei brand più affermati. Che si parli di mouse, tastiere, cuffie o altro ancora sicuramente troveremo dei prodotti di assoluto livello e molti si affidano all’azienda svizzera per il loro setup. Quindi perché non approfittare delle offerte di primavera per recuperare qualche nuovo prodotto? Non mancano infatti le offerte sui prodotti Logitech, con alcuni sconti che raggiungono addirittura il 58%!

Logitech è ormai un’abitueé delle offerte Amazon e durante i vari Prime Day e Black Friday offre sempre tantissimi sconti, e anche in questo cosa troviamo tantissime proposte interessanti, a volte ottime altre meno, ma che permettono sempre e comunque di risparmiare parecchio sui propri acquisti.

Un’esempio di questo è la Logitech StreamCam, forse una delle migliori webcam gaming prima di passare a delle vere e proprie fotocamere. Con questa webcam potrete infatti trasmettere e registrare in una buona qualità FullHD a 60 fps su YouTube e Twitch. L’0ttimo risultato è garantito anche dalle tecnologie di Facial Tracking e Autofocus. E se avete bisogno di video per i social c’è anche l’opzione per i video verticali. Durante queste offerte di primavera potete acquistare la Logitech StreamCam a soli 90,99€ con uno sconto del 45% .

Altro prodotto immancabile tra le offerte Logitech è il mouse gaming G502 HERO. Inutile soffermarsi ancora sulle caratteristiche di questo mouse che è risultato negli ultimi anni il più acquistato su Amazon praticamente sempre. Vuoi per il design aggressivo, vuoi per le caratteristiche tecniche, questo è sicuramente uno tra i migliori mouse gaming che potete acquistare rimanendo su cifre tra i 50 e gli 80 euro ma, come spesso accade durante i periodi promozionali, in questi giorno lo potete acquistare a soli 43,68€, un prezzo eccellente per un mouse di questo livello.

Come ultima tra le segnalazioni top ci spostiamo invece sui volanti gaming, con un altro classico come il Logitech G29. Parliamo di un volante con pedaliera compatibile con PC, Mac, PS5 e PS4 che ormai tutti conosciamo. Anche qui è top seller su Amazon da anni e la cifra a cui viene proposta è la più bassa raggiunta negli ultimi 3 anni, solo prima del Covid ha avuto sconti migliori e difficilmente pensiamo che possa tornare a quei livello. Il prezzo? 229€ con un sconto del 44%.

Per il resto dei prodotti in offerta vi lasciamo alla nostra lista qui sotto, che ne racchiude alcuni tra i migliori, ma sopratutto alla pagina dedicata su Amazon, dove troverete non solo i prodotti Logitech ma tutte le migliori offerte per quanto concerne le periferiche gaming disponibili in questi giorni su Amazon.

Le migliori offerte di primavera Logitech

