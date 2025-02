Porta con te la velocità del 4G LTE con D-Link DWR-933: OFFERTA IMPERDIBILE su Amazon! -65%

Se siete alla ricerca di un hotspot Wi-Fi portatile che combini alta velocità e massima convenienza, dovreste assolutamente approfittare di questa offerta su Amazon. D-Link DWR-933, un hotspot Wi-Fi 4G LTE Cat 6, è disponibile a soli 44,90€, con un incredibile sconto del 65% rispetto al prezzo originale di 129,99€. Un'opportunità imperdibile per chi necessita di una connessione stabile e veloce ovunque si trovi.

D-Link DWR-933, chi dovrebbe acquistarlo?

D-Link DWR-933 è la soluzione perfetta per chi viaggia frequentemente, lavora in mobilità o ha bisogno di una connessione affidabile in zone con copertura limitata. Grazie alla tecnologia 4G LTE Cat 6, questo hotspot garantisce velocità di download fino a 300 Mbps e upload fino a 50 Mbps, permettendovi di navigare, effettuare videochiamate e guardare contenuti in streaming senza interruzioni.

La connettività Wi-Fi dual-band AC1200 offre una velocità combinata fino a 1.200 Mbps, ideale per collegare più dispositivi contemporaneamente senza perdite di prestazioni. Inoltre, il dispositivo è completamente sbloccato, compatibile con qualsiasi USIM o micro-SIM, garantendovi la massima libertà nella scelta dell'operatore.

D-Link DWR-933 si distingue per il suo design compatto, che lo rende facile da trasportare in tasca o in borsa. La batteria integrata assicura fino a 14 ore di autonomia, permettendovi di lavorare e navigare per tutta la giornata senza preoccuparvi della ricarica.

Oltre alla funzione di hotspot Wi-Fi, questo dispositivo può essere utilizzato anche come modem 4G LTE, collegandolo direttamente a un PC fisso o portatile tramite cavo USB, offrendo una soluzione versatile per ogni esigenza.

Attualmente disponibile su Amazon a soli 44,90€, D-Link DWR-933 rappresenta un investimento eccellente per chi desidera un hotspot portatile potente ed economico. Approfittate subito di questa offerta prima che termini! Inolte, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori ripetitori Wi-Fi e range extender per ulteriori consigli.

Vedi offerta su Amazon