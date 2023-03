Se stavate cercando una promozione che vi mettesse a disposizione centinaia di dispositivi tech a prezzi scontatissimi, permettendovi quindi di valutare più proposte, quella promozione è iniziata con le offerte di primavera Amazon. Che siate alla ricerca di portatili, tablet o PC desktop, troverete in queste proposte sconti che toccano spesso il 40% e che in alcuni casi si spingono anche oltre questa soglia.

Un momento perfetto per cambiare PC e tablet, con le proposte che dovrebbero interessare chiunque, visto che il catalogo messo in piedi da Amazon include soluzioni di ogni genere, da tablet e portatili entry level a dispositivi premium e all’avanguardia. Le offerte sono talmente vantaggiose che persino i PC da gaming pre-assemblati risultano allettanti, come il Lenovo IdeaCentre Gaming 5, scontato del 32%.

Se consideriamo le sue specifiche tecniche, infatti, risulta un buon affare per chi non ha voglia o le competenze necessarie per assemblare un PC da zero, acquistando componenti singolarmente con magari poca conoscenza in merito alle varie compatibilità. Per soli 949,00€ invece di 1.399,00€ otterrete un PC desktop con i seguenti componenti:

CPU: AMD Ryzen 5 5600G

GPU: GeForce RTX 3060

RAM: 8GB

SSD: 512GB

SO: Windows 11

Tastiera e mouse inclusi

Ovviamente questi sono i componenti principali, sufficienti però per capire che si tratta di un PC molto equilibrato e venduto a un prezzo decisamente più ragionevole rispetto a tante altre configurazioni simili. Anche se non ha senso rimuovere la scheda video, questo PC può funzionare anche senza una GPU dedicata, grazie alla presenza del Ryzen 5 5600G, che integra un chip che elabora anche la parte video in maniera soddisfacendo, da riuscire a reggere anche diversi giochi di ultima generazione, senza ovviamente troppo pretese. Con l’aiuto della RTX 3060, tutto sarà più fluido e giocabile e se avete uno dei migliori monitor gaming, potreste persino impostare la risoluzione QHD, in quanto questa scheda video Nvidia ha la potenza sufficiente per farcela.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata a queste offerte, ribadendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questi sconti, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Le migliori offerte di primavera su portatili, tablet e PC

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!