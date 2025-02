Prestazioni AI avanzate con Microsoft Surface Laptop, oggi IN OFFERTA! -36%

Se state cercando un PC ultraportatile dalle prestazioni eccezionali e dotato delle ultime tecnologie AI, non potete perdervi questa incredibile offerta su Amazon. Il nuovissimo Microsoft Surface Laptop, nella sua 7ª edizione, è disponibile a soli 1.002,99€, con un sconto del 36% rispetto al prezzo originale di 1.579€. Una promozione imperdibile per chi desidera un notebook elegante, potente e perfetto per produttività e creatività.

Microsoft Surface Laptop, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo nuovo modello è uno dei primi Copilot+ PC, progettato per sfruttare appieno l’intelligenza artificiale. Grazie al potente Snapdragon X Elite, garantisce prestazioni superiori rispetto al MacBook Air M3, offrendo velocità e fluidità senza precedenti. La NPU ultraveloce integrata permette di eseguire operazioni AI avanzate in tempo reale, migliorando la produttività in ogni ambito.

Lo schermo touchscreen da 15” vanta una qualità visiva eccezionale con tecnologia HDR potenziata, che restituisce colori brillanti, neri profondi e bianchi più luminosi. Ideale per creativi, professionisti e studenti, offre una visione immersiva per ogni attività, dalla grafica al montaggio video.

Grazie al tasto dedicato Microsoft Copilot, potete accedere con un solo clic al vostro assistente AI, capace di trasformare idee in realtà. Inoltre, la funzione Recall permette di ritrovare facilmente qualsiasi contenuto visualizzato, inviato o salvato, rendendo il multitasking più efficiente che mai[2].

Microsoft Surface Laptop è dotato di una fotocamera Studio HD potenziata dall'AI, che migliora la qualità delle immagini e del suono nelle videoconferenze, garantendo una resa professionale in ogni condizione di luce.

Questa offerta è limitata, quindi non lasciatevela sfuggire! Approfittate dello sconto del 36% su Amazon e portate a casa il PC più veloce e intelligente della gamma Surface. Inoltre, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori notebook 2 in 1 per ulteriori consigli.

