Prestazioni al TOP con questo notebook gaming con RTX 4070, oggi in SCONTO!

Se state cercando un notebook gaming potente e versatile, oggi è il momento perfetto per acquistarlo. Infatti,, Acer Nitro 17 è disponibile su Amazon a soli 1.699€, con un sconto dell'11% rispetto al prezzo più basso recente di 1.909€. Un'opportunità imperdibile per chi vuole un laptop performante con tecnologia all'avanguardia per il gaming e la produttività.

Acer Nitro 17, chi dovrebbe acquistarlo?

Acer Nitro 17 è equipaggiato con un processore AMD Ryzen 9 8945HS, che offre potenza e reattività grazie all'intelligenza artificiale integrata. Supportato da 16 GB di RAM DDR5 e un SSD da 1TB, garantisce velocità di caricamento fulminea e multitasking senza compromessi. Il tutto è abbinato alla NVIDIA GeForce RTX 4070 con 8GB di memoria GDDR6, una GPU di fascia alta capace di gestire con fluidità i giochi più recenti grazie al DLSS 3.5 e al ray-tracing avanzato.

Immergetevi in un’esperienza di gioco senza precedenti grazie al display da 17.3 pollici QHD con frequenza di aggiornamento a 165Hz. La tecnologia DCI-P3 al 100% e il supporto a NVIDIA G-SYNC assicurano immagini ultra fluide, colori vividi e dettagli impeccabili. Ogni scena prende vita con nitidezza sorprendente, rendendo il gameplay ancora più coinvolgente.

La riduzione del rumore basata su AI con Purified Voice 2.0 assicura comunicazioni nitide durante le sessioni di gioco online. Il design a tre microfoni con beamforming elimina i rumori di sottofondo, migliorando la qualità della voce e rendendo la coordinazione con il team più efficace.

Grazie al software NitroSense, avete il controllo completo delle prestazioni del vostro notebook gaming. Potete regolare la tastiera RGB a 4 zone, ottimizzare il raffreddamento e personalizzare il sistema in base alle vostre esigenze.

Acer Nitro 17 è il laptop ideale per chi cerca potenza, velocità e un’esperienza di gioco senza compromessi. Approfittate di questa offerta esclusiva su Amazon prima che il prezzo aumenti! Inoltre, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori notebook gaming per ulteriori consigli.

