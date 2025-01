Prestazioni da pro gamer con questo monitor BenQ, ottimo anche per PS5 e Xbox, oggi quasi a META' PREZZO!

Se siete alla ricerca di un monitor gaming di qualità con caratteristiche avanzate e un prezzo imbattibile, non potete lasciarvi sfuggire questa offerta su Amazon. Infatti, BenQ EX2780Q, un display 2K QHD da 27 pollici, è disponibile a soli 219,30€, con uno sconto del 45% rispetto al prezzo consigliato di 399€. Un'occasione imperdibile per migliorare la vostra esperienza di gioco senza svuotare il portafoglio. Inoltre, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori monitor gaming per ulteriori consigli.

BenQ EX2780Q, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo monitor offre una qualità dell'immagine straordinaria grazie al pannello IPS con risoluzione 2K QHD (2560x1440 pixel), garantendo colori vividi e dettagli nitidi. Il refresh rate di 144 Hz e la tecnologia FreeSync Premium assicurano un'esperienza di gioco fluida e senza tearing, perfetta per i giocatori competitivi e gli appassionati di eSport. Inoltre, la compatibilità con HDR 400 migliora il contrasto e la luminosità, rendendo le immagini ancora più immersive.

Uno degli aspetti distintivi di questo monitor è la sua versatilità. Grazie alla connettività multipla, potrete collegare facilmente diversi dispositivi tramite USB Type-C, HDMI e DisplayPort, rendendolo ideale non solo per il gaming su PC, ma anche per PlayStation 5 (fino a 120 Hz a 1080p) e Xbox Series X (fino a 1440p). La presenza di un telecomando e di un navigatore a 5 tasti semplifica l'accesso alle impostazioni, permettendovi di personalizzare l'esperienza in modo intuitivo e rapido.

L'eccellente rapporto qualità-prezzo del BenQ EX2780Q lo rende una scelta perfetta per chi cerca un monitor gaming avanzato senza spendere una fortuna. Con lo sconto del 45%, è il momento ideale per aggiornare la vostra postazione gaming con un dispositivo che garantisce prestazioni elevate e un'esperienza immersiva.

