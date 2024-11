Monitor da urlo e prezzo bomba! A 262€, è un colpo sicuro!

L'offerta che stiamo per presentarvi in questo articolo è davvero senza precedenti. Unieuro, con il suo Passion Black Friday in fase di conclusione, propone il monitor Asus TUF Gaming VG34VQL3A al sorprendente prezzo di soli 262€. Si tratta di un'occasione imperdibile per un monitor gaming che, su molti altri store, supera abbondantemente i 300€, rendendo questo sconto davvero straordinario.

Asus TUF Gaming VG34VQL3A, chi dovrebbe acquistarlo?

Il monitor Asus TUF Gaming VG34VQL3A è ideale per i videogiocatori professionisti e gli appassionati alla ricerca di un'esperienza di gioco coinvolgente e dettagliata. Con il suo ampio schermo curvo da 34 pollici WQHD (3440 x 1440) e una frequenza di aggiornamento di 180 Hz, questo monitor è progettato per fornire un'esperienza visiva senza precedenti, rendendolo perfetto per giochi ad alta velocità e per coloro che non vogliono perdere neanche il più minuto dei dettagli durante le sessioni di gioco.

In aggiunta, il suo tempo di risposta di 1 ms e la tecnologia ASUS Extreme Low Motion Blur aiutano a ridurre il ghosting e il motion blur, migliorando ulteriormente la fluidità delle immagini. Per gli appassionati di grafica e colori, l'Asus TUF Gaming VG34VQL3A eccelle anche in questo ambito, grazie alla sua gamma di colori sRGB al 125%, che assicura colori vivaci e contrasti eccezionali per un'immersione totale nei giochi.

La tecnologia FreeSync Premium Pro offre un'esperienza di gioco fluida, eliminando strappi e scatti, mentre l'alta gamma dinamica (HDR) con conformità DisplayHDR 400 supporta il formato HDR10 per migliorare le aree luminose e scure, garantendo così una qualità visiva superiore. Con un prezzo attualmente ridottissimo, questo monitor si rivela eccellente per coloro che cercano prestazioni di gioco di alto livello in un formato ultrawide.

