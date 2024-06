Proton Pass: 60% di sconto per festeggiare la disponibilità per Mac e Linux

Dopo avere annunciato la disponibilità delle app per macOS e Linux, Proton Pass è ora ufficialmente disponibile per tutte le piattaforme e i browser principali! Questa espansione rappresenta un passo significativo, e per festeggiare questo traguardo Proton vi offre uno sconto del 60% sul piano di abbonamento Pass Plus per un anno! Non perdete l'opportunità conservare al sicuro le vostre password a solo 1,99€ al mese.

Vedi offerta su Proton

Proton Pass Plus, perchè abbonarsi?

Proton Pass è progettato per offrire una sicurezza avanzata e una facilità d'uso senza pari nella gestione delle vostre password e informazioni sensibili. Con Proton Pass potete proteggere i vostri dati personali in modo semplice e intuitivo su tutte le piattaforme, assicurandovi che le vostre informazioni rimangano sicure e accessibili solo a voi.

Con Proton Pass i vostri dati sono protetti con crittografia end-to-end, garantendo che solo voi abbiate accesso alle vostre informazioni. L'interfaccia intuitiva rende la gestione delle vostre password un gioco da ragazzi, inoltre il supporto clienti sarà sempre pronto ad aiutarvi con qualsiasi domanda o problema.

Cosa aspettate? Attivate il vostro abbonamento scontato oggi stesso e iniziate a proteggere le vostre informazioni con la massima sicurezza e comodità a solo 1,99€ al mese!. Non lasciatevi sfuggire questa incredibile opportunità di migliorare la vostra sicurezza online a un prezzo imbattibile!

