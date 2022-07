Sulla questione dei prezzi delle GPU si parla da tempo, e ne abbiamo viste di tutti i colori. Certo, ora i prezzi sembra si stiano normalizzando, ma non in modo omogeneo: vediamo alcuni prodotti andare abbastanza vicino all’MSRP (ovvero al prezzo suggerito dal produttore), mentre altri (ovviamente i più richiesti) restano con un cartellino abbastanza gonfiato.

In momento di incertezza come questo, arriva l’idea di 3DCenter di confrontare gli MSRP in base alle effettive prestazioni delle schede video. Tale confronto si basa sull’indice 4K del sito, composto da dati raccolti da un numeroso insieme di recensioni.

Certo, c’è da dire che il prezzo finale di una scheda video tiene conto di diversi fattori, dal grado di sofisticazione della scheda, ai sistemi di dissipazione inclusi. Tutti questi sono costi aggiuntivi difficilmente calcolabili in un ragionamento del genere, inoltre devono essere tenuti in considerazione dai partner per la produzione delle schede finite. In ogni caso, l’idea di 3DCenter è interessante e ci restituisce un punto di vista degno di nota, ossia il distacco potenziale tra il prezzo chiesto al pubblico e uno considerato più “corretto”, così come indicato nell’indice “Fair Price” delle tabelle proposte dal portale.

Il punto di riferimento scelto dal sito è la RTX 3070; quello che emerge da questa ipotetica classificazione delle schede per rapporto prestazioni/prezzo è che quelle più sovrapprezzate sono (guarda caso…) le GPU di fascia alta.

We can fully expect the RTX 40 and RX 7000 to be sold as MSRP. — Greymon55 (@greymon55) May 31, 2022

Ad esempio le GeForce RTX 3090 Ti, con un MSRP stimato di 1.999 dollari, presentano un fair price di 814 dollari, con un valore dell’indice di prestazioni 4K del 408%. In ambito AMD è la Radeon RX 6950 XT a raggiungere il primo posto, con un MSRP di 1.099 dollari statunitensi contro un “fair price” di 735 dollari e un indice di prestazioni 4K del 368%.

Ovviamente, questi dati non devono essere presi come la Bibbia, soprattutto per le riflessioni di cui sopra, ma resta il fatto che ci sono ancora dei modelli dal prezzo davvero lontano dal fair price, e al momento sembra che né AMD né Nvidia stiano preparando dei tagli ufficiali ai prezzi, nonostante i board partner siano in trepidante attesa di un annuncio in tal senso.

E non dimentichiamo l’arrivo delle schede di prossima generazione che, se vendute al MSRP (posto che non si ripeti tutta la storia degli stock), potrebbe distogliere l’attenzione dell’utenza dalle schede attuali. Per l’utente potrebbe essere un bel vantaggio, dato che i prezzi dovranno per forza di cosa scendere. Certo, ci sono ancora diverse incognite, come il possibile rinvio per la RTX 4090, ma resta l’auspicio che non si riproponga la situazione desolante degli ultimi tre anni.