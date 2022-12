Qualcomm è sicuramente uno dei principali attori per quanto riguarda il segmento dei processori per smartphone, insieme a MediaTek, Samsung e Huawei. Dal loro debutto, i SoC Qualcomm hanno equipaggiato la maggior parte degli smartphone Android usciti sul mercato, diventando le piattaforme di riferimento per quanto riguarda efficienza energetica e computazionale. Se da un lato l’azienda californiana è leader in questo campo, dall’altro ha ancora molta strada da fare per competere in maniera significativa nel segmento PC, dove altre realtà storiche come Intel e AMD la fanno da padrona e dove, per il momento, i processori ARM non trovano molto spazio. Qualcomm sarebbe ora al lavoro su una nuova CPU da 12 core, almeno stando alle indiscrezioni più recenti.

8 Gen 2 also introduces some new features to catch up to the competition in the few aspects they've been behind in: Adreno 740 with ray-tracing (usefulness of the specific implementation is to be evaluated, though…) and AV1 decoding support. — Kuba Wojciechowski⚡ (@Za_Raczke) November 6, 2022

Il nuovo processore, che riporta il nome in codice Hamoa, continuerà ovviamente a essere basato su architettura ARM e, facendo uso di un design big.LITTLE, sarà caratterizzato da una configurazione composta da 8 P-Core e 4 E-Core, supportando al tempo stesso GPU discrete. Non ci sono dettagli specifici sulle caratteristiche tecniche, ma si sa già che la nuova CPU di Qualcomm dovrebbe seguire la scia dei ben riusciti chip M1 di Apple, adottando una configurazione simile per quanto riguarda cache e memoria. Stando all’insider Kuba Wojciechowski, Hamoa è nello specifico basato sull’architettura Phoenix di Nuvia, un’azienda in cui lavorano diversi ex ingegneri Apple, autori di diversi processori ARM riportanti quel marchio.

Con il supporto per l’architettura ARM introdotto da Microsoft già a partire da Windows 10, la CPU Hamoa di Qualcomm ha sicuramente un gran potenziale per spopolare tra possibili nuovi portatili, notebook 2-in-1 o tablet, se non anche in qualche nuovo modello di Chromebook. L’azienda californiana non ha ancora fornito alcun dettaglio né sul prodotto stesso, né sulla sua eventuale commercializzazione. L’insider suggerisce però che il nuovo processore sarebbe previsto per il lancio nel 2024. Non resta a ogni modo che attendere ulteriori notizie e anche una dichiarazione ufficiale da parte di Qualcomm, per conoscere più dettagli in merito.