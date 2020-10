Questa foto mostra davvero una AMD Radeon RX 6800 XT?

Con l’avvicinarsi del giorno scelto da AMD per la presentazione delle sue prossime GPU Radeon RX, nuovi dettagli sulle schede video di prossima generazione stanno pian piano trapelando in rete, come ad esempio le probabili frequenze di clock di Navi 21 XT. Oggi è il turno di una foto apparsa su Twitter, la quale potrebbe ritrarre il PCB della Radeon RX 6800 XT.

Originariamente la foto è stata condivisa sul social dei cinguettii dall’utente @13a68154676249c che ha poi rimosso il tweet. Possiamo davvero fidarci e credere che si tratti davvero di una AMD Radeon RX 6800 XT? Molto probabilmente sì, per le seguenti ragioni.

In primo luogo il tweet è stato subito rimosso (o fatto rimuovere) il che solitamente aggiunge un pizzico di credibilità alle storie di hardware inedito che circolano in rete. Dopo di che possiamo confermare che si tratta di un PCB con un layout dei componenti mai visto prima d’ora, è quindi molto probabile si tratti di una delle nuove GPU AMD basate su architettura RDNA 2.

La scheda nell’immagine è chiaramente in fase prototipale, lo si nota dalla mancanza di alcuni moduli di memoria e dal fatto che i regolatori di tensione (VRM) sono coperti da dei dissipatori che sembrano abbastanza improvvisati. Molto probabilmente la scheda sta passando attraverso una fase di test preliminari.

I colleghi di Videocardz che hanno condiviso la notizia credono si possa trattare di una versione custom di AMD Radeon RX 6800 XT (Navi 21 XT) oppure di una Navi 21 XL. Non può trattarsi di una RX 6900 XT in quanto i rumor indicano che tale scheda sarà un’esclusiva AMD e sarà introdotta sul mercato solamente con il design reference, mentre quella nell’immagine è invece una scheda custom.

Sfortunatamente la GPU vera e propria è stata coperta, è quindi molto difficile trarre altre conclusioni da quest’immagine. L’unica cosa che si può confermare è la presenza di due connettori di alimentazione PCIe da 8 pin esattamente come già visti nel design reference mostrato da AMD più di un mese fa.

Ormai manca davvero pochissimo alla presentazione ufficiale che avverrà il 28 ottobre, non vediamo l’ora di saperne di più.