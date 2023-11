Questo case per SSD è bellissimo ma purtroppo non potete averlo

I migliori SSD dovrebbero avere un case di tutto rispetto per essere usati come unità esterne, e quello scovato online da FanlessTech è probabilmente una delle migliori che avete mai visto. Perché mettere il proprio M.2-2280 in un banale parallelepipedo di alluminio, quando lo si può installare in una macchina di Formula 1?

Questa enclosure decisamente particolare è prodotta dall’azienda cinese Jeyi e si chiama ThunderRate. Come vedete dall’immagine, si tratta di un case per SSD che riprende le forme di una monoposto e che può ospitare nella parte inferiore un’unità M.2-2280, nascondendola alla vista. È completamente in alluminio, quindi oltre all’estetica garantisce anche ottime prestazioni di raffreddamento per l’SSD, permettendogli di performare sempre al meglio. La parte migliore? Le ruote sono vere.

Nel case è presente anche un controlle Realtek RTL9210B-CG, che permette di installare sia SSD NVMe che SATA e fa da ponte tra l’interfaccia PCIe 3.0 x2 e la USB-C 3.1 Gen 2 con cui collegare l’unità al PC. Come vedete purtroppo non c’è il PCIe 4.0, quindi non potrete usare questo ThunderRate con unità di ultima generazione, dato che non verrebbero sfruttate al meglio.

Purtroppo, questa enclosure non può essere acquistata, o almeno non facilmente: è disponibile sui portali cinesi Tmall e JD.com, quindi se volete comprarla potete farlo lì, a vostro rischio e pericolo. Di certo non è economica, visto che costa circa 55 euro.