Questo potente mini PC rivoluzionerà il tuo spazio di lavoro, oggi con il 20% di SCONTO!

Se state cercando un mini PC performante per il lavoro, lo studio o l'intrattenimento, l'offerta su Amazon del Beelink EQR5 5825U è un'occasione da non perdere. Attualmente disponibile a soli 319,11€ invece di 398,99€, grazie a uno sconto del 20% applicabile con il coupon presente sulla pagina del prodotto, questo mini desktop garantisce prestazioni di alto livello in un formato compatto e versatile.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo del 20% durante il checkout

Beelink EQR5 5825U, chi dovrebbe acquistarlo?

Beelink EQR5 5825U monta un potente processore AMD Ryzen 7 5825U con 8 core e 16 thread, capace di raggiungere una frequenza massima di 4,5 GHz. Grazie alla scheda grafica AMD Radeon con 8 core a 2000 MHz, questo mini PC offre ottime performance sia per applicazioni lavorative che per l'intrattenimento multimediale, garantendo fluidità e reattività superiori rispetto a modelli come il 5600U e il 5850U.

Il dispositivo è dotato di 16 GB di RAM DDR4 (3200 MHz), in configurazione dual-channel, e di un SSD M.2 PCIe 3.0X4 da 500 GB, assicurando avvii rapidi e un'elevata velocità di lettura e scrittura. Per chi ha bisogno di maggiore spazio di archiviazione, il mini PC dispone di uno slot aggiuntivo per SSD M.2 2280 PCIe 3.0X4, che permette di espandere la memoria fino a 8 TB.

Grazie alla presenza di WiFi 6, Bluetooth 5.2 e due porte LAN da 1000 Mbps, Beelink EQR5 5825U garantisce una connessione di rete veloce e stabile, perfetta per il lavoro da remoto e il gaming online. Inoltre, il supporto per il doppio display 4K a 60Hz tramite due porte HDMI consente di aumentare la produttività e migliorare l'esperienza visiva per film, video e giochi.

Il mini PC integra un sistema di raffreddamento avanzato MSC2.0, con ventola e tubo di calore, per mantenere basse le temperature anche durante utilizzi intensivi. Il design compatto e l'alimentatore interno da 85W riducono l'ingombro dei cavi, rendendolo facile da posizionare ovunque.

Grazie all'offerta Amazon, Beelink EQR5 5825U è disponibile a soli 319,11€, con uno sconto del 20% rispetto al prezzo originale. Non lasciatevi sfuggire questa opportunità e migliorate la vostra configurazione con un mini PC potente ed efficiente! Inoltre, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori mini PC per ulteriori consigli.

Vedi offerta su Amazon