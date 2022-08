Le nuove Radeon RX 7000 di AMD, ormai sempre più vicine al lancio, rappresenteranno uno step prestazionale importante rispetto la generazione passata. La direzione intrapresa dall’azienda, opposta a quella di Nvidia con le sue RTX 4000, punta a mantenere bassi i consumi energetici, migliorando al tempo stesso le performance dell’hardware. Come anticipato qualche mese fa, le GPU RX 7900 saranno basate sul chip grafico Navi 31, dotato di 12.288 Stream Processor e, secondo quanto ora condiviso da Wccftech, equipaggeranno nuovi moduli VRAM GDDR6 più veloci, da 20Gbps.

L’informazione proviene dal rinomato insider Greymon55, che in una considerazione sul suo post aggiunge che le RX 7x50XT potrebbero anche offrire memorie anche più veloci da 24Gbps. Si tratta di una differenza notevole dai più recenti modelli RDNA 2, che equipaggiano moduli VRAM GDDR6 fino a 18Gbps, una valore a sua volta superiore rispetto la gamma iniziale, che invece raggiungeva i 16Gbps.

Since 7000XT will use 20Gbps, I guess 7x50XT will still be 24Gbps+frequency upgrade mode.

