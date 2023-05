Se siete alla ricerca di un’ottima webcam per le vostre sessioni di streaming e non solo, allora vi suggeriamo caldamente di dare un’occhiata a questa splendida proposta della Amazon Gaming Week che, come da titolo, vi permetterà di portarvi a casa un prodotto davvero eccezionale con uno sconto incredibile!

Parliamo di un taglio al prezzo del 50% sull’ottima Razer Kiyo, una webcam ad alta definizione il cui prezzo originale sarebbe di ben 119,99€, ma che oggi può essere vostra a soli 54,99€ grazie alle ottime offerte gaming di Amazon tra cui, come ricorderete, proprio nel pomeriggio vi avevamo segnalato un altro prodotto Razer, ovvero l’ottimo mouse Naga Trinity.

Progettata come webcam squisitamente dedicata allo streaming, la Razer Kiyo è una videocamera compatta ma molto funzionale, collegabile al pc tramite un classico cavo USB, ed equipaggiata, di default, di un anello luminoso integrato, la cui intensità può essere regolata manualmente tramite la semplice rotazione dello stesso.

Un meccanismo semplice e comodo, per un accessorio decisamente sopra la media per una webcam, specie considerato quanto proprio una ring light possa far comodo nel corso delle proprie riprese e le proprie stream.

Dotata di una risoluzione nativa 1080p a 30 fps, la Kiyo dispone di una modalità di autofocus rapido, ed è compatibile con praticamente qualsiasi piattaforma, venendo riconosciuta prontamente dalle più comuni piattaforme per lo streaming, come ad esempio StreamYard.

Ciò detto, non ci resta che invitarvi a completare quanto prima il vostro acquisto e, per questo, vi suggeriamo di fiondarvi subito sulla pagina Amazon dedicata al prodotto! Inoltre, non dimenticate che proprio in queste ore, sono anche attive le imperdibili offerte della Amazon Gaming Week, con tanti sconti dedicati proprio al mondo dei videogame, e relativi accessori!

