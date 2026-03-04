Su Amazon è disponibile un'ottima offerta sulla Reolink TrackMix PoE, telecamera di sicurezza 4K con doppio obiettivo e zoom ibrido 6X. Grazie al sistema PTZ con panoramica a 355° e tracciamento automatico, garantisce una sorveglianza completa di persone, veicoli e animali. Non dimenticate di applicare il coupon sconto! Con il coupon del 10% il prezzo scende a 179,99€, rendendo questa telecamera un acquisto imperdibile.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo del 10% durante il checkout

Telecamera PTZ Reolink, chi dovrebbe acquistarla?

La Reolink TrackMix PoE è la soluzione ideale per chi desidera un sistema di sorveglianza professionale e completo per la propria abitazione o attività commerciale. È consigliata a chi vuole monitorare ampi spazi esterni senza rinunciare ai dettagli: grazie al doppio obiettivo e allo zoom ibrido 6X, offre contemporaneamente una visione panoramica e ravvicinata su un unico schermo. Perfetta per famiglie, proprietari di ville o piccoli imprenditori che necessitano di un controllo costante e affidabile.

Questa telecamera soddisfa l'esigenza di una sicurezza intelligente e senza canoni mensili: il rilevamento automatico di persone, veicoli e animali, unito agli avvisi immediati via push ed email, garantisce una risposta rapida a qualsiasi situazione sospetta. L'installazione semplice con un solo cavo di rete grazie alla tecnologia PoE la rende accessibile anche a chi non ha competenze tecniche avanzate. Attualmente disponibile a 179,99€ applicando il coupon del 10% su Amazon.

La Reolink TrackMix PoE è una telecamera di sorveglianza 4K con doppio obiettivo (2,8 mm + 8 mm) e zoom ibrido 6X. Offre panoramica a 355° e inclinazione a 90°, tracciamento automatico, rilevamento di persone, veicoli e animali, visione notturna a colori e audio bidirezionale, il tutto tramite un singolo cavo PoE.

Vedi offerta su Amazon