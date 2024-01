Prezzo BOMBA su questo bundle Logitech con tastiera e mouse! (-41%)

State pensando di migliorare il vostro set up da gaming acquistando una nuova tastiera e mouse e volete risparmiare senza rinunciare alla qualità? In tal caso vi segnaliamo che su Amazon potete trovare il bundle con la tastiera meccanica Logitech G PRO TKL e il mouse Logitech Hyperion Fury, un duo dinamico progettato per offrirvi prestazioni incredibili, a soli 125,53€ invece di 214,99€, per uno sconto del 41%!

Bundle Logitech G, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo bundle è, ovviamente, ideale per tutti gli appassionati di videogiocatori e di e-sport che sono alla ricerca di una combinazione di tastiera e mouse capace di offrire prestazioni eccezionali. Per quanto riguarda la tastiera, è dotata di switch meccanici GX Blue clicky di lunga durata, i quali offrono un feedback tattile preciso e un clic udibile a ogni pressione. Inoltre, il suo design tenkeyless ultra-portatile massimizza lo spazio per il movimento del mouse, rendendola ideale per tornei e competizioni. Non manca, poi, l'illuminazione RGB LIGHTSYNC personalizzabile.

Il mouse gaming Hyperion Fury, invece, offre un tracciamento ad alta velocità fino a 500 IPS e otto pulsanti programmabili. I valori DPI istantanei, regolabili fino a 4.000 DPI, offrono la possibilità di passare da azioni rapide a movimenti di precisione in un istante, dando un significativo vantaggio competitivo. Questo, affiancato a un tempo di risposta di 1ms, assicurano performance impeccabili.

Insomma, il set Logitech G PRO TKL e Hyperion Fury G402 rappresenta un duo vincente per ogni videogiocatore che ricerca precisione, velocità e personalizzazione. Non possiamo, dunque, non consigliarvelo, soprattutto al prezzo di appena 125,38€ invece di 214,99€!

