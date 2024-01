Chiavetta USB Kingston a soli 8€! IMPERDIBILE

Spesso, quando si è in giro per studio o lavoro, ci capita di dover portare con noi vari file digitali e, da sempre, per questo tipo di esigenza, ci si affida a quelle che sono le classiche chiavette USB, o "memorie flash" che dir si voglia. Dispositivi piccoli, comodi e solitamente abbastanza capienti da risolvere ogni problema a patto, ovviamente, che se ne abbia uno a portata di mano. Ebbene, qualora ve ne occorra uno di buona qualità, vi segnaliamo che su Amazon è tornata in sconto l'ottima chiavetta Kingston DataTraveler Exodia da 128 GB che, grazie ad uno sconto del 55%, è oggi acquistabile a soli 8,90€ invece degli originali 19,95€!

Kingston DataTraveler Exodia, chi dovrebbe acquistarla?

Considerando sia la qualità del prodotto in sé, che quello che è il suo attuale sconto, è indubbio che la Kingston DataTraveler Exodia sia di quei prodotti da acquistare senza pensarci troppo, anche solo per tenerla a disposizione sulla scrivania o in una borsa, utilizzandola poi all'occorrenza. Parliamo, infatti, di un dispositivo di ottima qualità, con una generosa capacità di archiviazione (128 GB), ed adatto a molteplici situazioni, sia che si debbano trasportare dati cruciali, sia che si desideri tenerla a portata di mano, pronta per l'uso in ogni occasione.

Si tratta di una chiavetta USB compatta, robusta, dotata di una porta USB 3.2 Gen 1 standard che offre ampia compatibilità e prestazioni di trasferimento dati di alto livello. In sintesi: una soluzione di storage versatile e compatta, ideale per archiviare e spostare con facilità documenti, musica, video e molto altro.

Dulcis in fundo, questa penna USB è dotata anche di un'apprezzabile ed ampia asola, permettendovi così di agganciarla facilmente al portachiavi senza temere di perderla, potendola così tenere a portata di mano... o meglio, di tasca!

Venduta com'è al prezzo vantaggioso di circa 8 euro, questa pennetta USB targata Kingston è uno di quegli affari che, ciclicamente, torna su Amazon decisamente uno degli affari da cogliere in questa giornata di offerte Amazon e, per questo, vi suggeriremmo di non indugiare oltre, e di acquistarla subito, così da potervela portare a casa prima che - prevedibilmente - vada esaurita.

