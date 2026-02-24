Su Amazon è disponibile il Tenda 4G03 Pro, il router 4G LTE compatto e portatile con supporto SIM, perfetto per chi necessita di connettività ovunque. Dotato di due antenne esterne e velocità fino a 150 Mbps in 4G e 300 Mbps in Wi-Fi, garantisce prestazioni eccellenti per streaming e videochiamate. Funziona anche con power bank ed è completamente Plug&Play. Lo trovate a soli 35,99€ applicando il coupon del 10% disponibile in pagina.

Tenda 4G03 Pro, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Tenda 4G03 Pro è la soluzione ideale per chi vive in zone prive di connessione fissa o ha bisogno di un accesso internet affidabile in mobilità. È particolarmente consigliato a nomadi digitali, viaggiatori in camper, lavoratori da remoto e a chi abita in aree suburbane o rurali dove la banda larga tradizionale non è disponibile. Grazie alla tecnologia Plug&Play, basta inserire una SIM Nano 4G per andare online in meno di un minuto, senza tecnici né configurazioni complesse.

Questo router soddisfa le esigenze di chi cerca connettività veloce e portabilità in un unico dispositivo compatto. Con velocità fino a 150 Mbps in 4G LTE e Wi-Fi a 300 Mbps, supporta streaming, videochiamate e lezioni online senza interruzioni. La compatibilità con i power bank lo rende perfetto anche per uffici mobili e postazioni temporanee.

Il Tenda 4G03 Pro è un router 4G LTE Cat4 con connettività fino a 150 Mbps e Wi-Fi N300 a 2.4 GHz. Funziona con SIM Nano, due antenne esterne, porte LAN/WAN e alimentazione via USB, ideale per camper, viaggi e uffici mobili.

