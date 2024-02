Router ASUS ROG, il più desiderato al MINIMO STORICO! (-53%)

Se state cercando un'alternativa ai router 5G che non comprometta le prestazioni e sia ottimizzata per il gaming, Amazon ha appena proposto un'offerta imperdibile sull'ASUS ROG Rapture GT-AXE11000. Oggi, il prezzo di questo router di punta è stato ridotto di oltre il 50%, rendendolo disponibile al costo eccezionale di 274,99€ anziché 589€.

ASUS ROG Rapture GT-AXE11000, chi dovrebbe acquistarlo?

Se siete appassionati di gaming alla ricerca di un'esperienza di gioco senza precedenti, con velocità e stabilità ineguagliabili, l'ASUS ROG Rapture GT-AXE11000 è proprio quello che fa per voi. Grazie alla sua tripla banda WiFi 6E, il router sarà in grado di offrire una connettività senza rivali, eliminando ogni possibile rallentamento durante le vostre maratone di gioco.

Oltre ai videogiocatori più esigenti, questo router trova perfetta applicazione nelle case moderne ricche di dispositivi connessi. La funzionalità AiMesh vi permetterà di eliminare qualsiasi zona morta del WiFi, creando una rete mesh stabile e con una copertura ampia. Per coloro che hanno esigenze professionali legate alla sicurezza della rete, l'AiProtection Pro assicurerà una protezione di livello professionale per tutti i dispositivi connessi.

Un router perfetto quindi non solo per i videogiocatori, ma anche per famiglie e professionisti che ricercano una connessione affidabile, veloce e sicura. Considerati i vantaggi e le caratteristiche avanzate che offre, all'attuale prezzo di 274,99€, rappresenta un ottimo investimento per chi cerca il meglio in termini di connettività e sicurezza di rete.

Vedi offerta su Amazon