Come saprete, nelle ultime ore sono state lanciate grandissime offerte da eBay, a fronte di una nuova edizione dei Fresh Sales eDays che, con l’ausilio del coupon “MAGGIO23EDAYS“, stanno offrendo la possibilità di acquistare ogni genere di prodotti a prezzi imbattibili. A goderne è anche il mondo dei videogiochi e della grafica computazionale, visto che potrete acquistare una RTX 4070 custom a soli 609,90€.

Parliamo di una scheda video di ultima generazione a marchio Nvidia, appartenente alla fascia alta del mercato. La proposta di eBay riguarda il modello custom MSI VENTUS 3X OC, il cui chip è stato overcloccato di fabbrica, per prestazioni ancora maggiori rispetto alla Founder Edition. Rispetto a quest’ultima, a cambiare è anche l’intero design e il sistema di raffreddamento, basato su tre ventole, che portano una grande quantità di aria fresca dentro al dissipatore, per una gestione ottimale delle temperature.

La RTX 4070 nasce come scheda video da gaming, con prestazioni in grado di gestire facilmente il 4K e con tecnologie riservate solo alla gamma RTX 40, come il DLSS 3, che aumenta le prestazioni in maniera netta attraverso l’aggiunta di framerate. Il risultato è un’esperienza videoludica di altissimo livello, dove console come Series X e PS5 non riescono ad eguagliare il livello di dettaglio grafico e fluidità di gioco.

Le prestazioni all’avanguardia sono abbinate a un’efficienza energetica eccezionale, al punto che non vi serve uno dei migliori alimentatori per alimentarla, dal momento che la scheda consuma all’incirca 200W a pieno carico, ossia oltre 100W in meno rispetto alla vecchia RTX 3080. L’efficienza passa anche attraverso le temperature, che non raggiungono mai livelli preoccupanti.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina eBay dedicata a questa offerta

N.B. Ricorda di selezionare il coupon sconto presente sulla pagina del prodotto per poter usufruire del prezzo ridotto.

