RTX 4080 SUPER con 20GB di memoria? Forse sì, forse no

Continuano le indiscrezioni sulle NVIDIA RTX 40 SUPER, che come vi abbiamo raccontato, stando alle voci arriveranno per la fine dell’anno. Gli ultimi dettagli arrivano de Benchlife, che sarebbe entrato in possesso di queste informazioni grazie a fonti interne presso i partner di NVIDIA.

Non ci sono ancora informazioni “succose” come data di lancio o specifiche tecniche complete, ma a quanto pare la RTX 4080 SUPER avrà 20GB di VRAM su un bus 320 bit, contro i 16GB su bus 256 bit del modello attuale. La scelta spiegherebbe perché NVIDIA sarebbe bassata dalla GPU AD103 alla AD102, inoltre andrebbe a pareggiare la VRAM presente sulla RX 7900 XT, scheda concorrente in questa fascia. La RTX 4070 SUPER avrebbe invece 16GB di VRAM e sarebbe basata sulla GPU AD103.

Ovviamente siamo sempre nel campo delle ipotesi e nulla è confermato, motivo per cui vi ricordiamo, come sempre, di prendere queste informazioni come tali, senza dare per certo che le specifiche non cambieranno. Anche perché c’è chi non la pensa così: Kopite7kimi, altro nome noto nel panorama delle indiscrezioni hardware, non crede infatti che la RTX 4080 SUPER farà un salto così marcato.

Su X il leaker ha infatti affermato che, secondo lui, le specifiche saranno diverse e queste RTX 40 SUPER offriranno un miglioramento solo modesto. Stando alle informazioni in suo possesso, il rapporto tra RTX 4080 SUPER e RTX 4080 “liscia” sarà lo stesso visto tra RTX 2080 SUPER e RTX 2080: la GPU avrà tutti i CUDA core sbloccati e le memorie saranno più veloci, nient’altro (o quasi). Non ci saranno quindi aumenti di VRAM, passaggio alla GPU di fascia più alta o altri cambiamenti più importanti ipotizzati in precedenza; la RTX 4070 SUPER si posizionerebbe invece poco sotto la RTX 4070 Ti.

Non abbiamo modo di sapere chi, tra Benchlife e Kopite7kimi, abbia ragione. Ma se proprio dovessimo decidere, tiferemmo per il primo: due SUPER con quelle specifiche sarebbero di certo più interessanti di quelle dipinte da Kopite7kimi, che non sembrano altro che meri aggiornamenti senza novità sostanziali.