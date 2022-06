Con il termine “delidding” si intende quella procedura, praticata essenzialmente quasi esclusivamente dagli appassionati di overclocking, che consiste nella rimozione dell’Integrated Heat Spreader (IHS) dal processore evitando, ovviamente, di arrecare danni al chip. Recentemente, un appassionato noto come Madness si è dilettato nel delidding di un Ryzen 7 5800X3D e, su sollecitazione di un redattore di Hardware Luxx, ha condiviso alcuni risultati ottenuti. Principalmente, il delidding viene effettuato per massimizzare l’overclocking, in quanto la CPU può essere potenzialmente raffreddata più efficacemente. Questo è quello riscontrato anche sul Ryzen 7 5800X3D, in quanto il processore è stato in grado di funzionare a frequenze di Boost maggiori, consumare meno energia e avere temperature inferiori di 10°C durante l’esecuzione del videogioco Forza Horizon 5.

Per effettuare questa delicata operazione, Madness si è avvalso di coltelli affilati per fare leva sui bordi dell’IHS, nonché una pistola termica, impostata tra i 150 e i 200°C. Rispetto ad altri modelli, il delidding di un processore come il Ryzen 7 5800X3D è piuttosto rischioso, in quando sono presenti più componenti a ridosso dell’IHS, quindi è possibile accidentalmente apportare danni alla CPU. Invece di sostituire il Thermal Interface Material (TIM) di fabbrica con un più efficiente composto di metallo liquido, Madness si è limitato ad aggiungere Conductonaut al die e sostituire l’IHS. I risultati ottenuti, in ogni caso, sono stati piuttosto interessanti.

Photo Credit: Madness!/Twitter

Photo Credit: Madness!/Twitter

Ricordiamo che AMD lancerà i nuovi processori Ryzen basati sull’architettura Zen 4 entro fine anno, mentre i modelli con 3D V-Cache arriveranno successivamente. Recentemente, l’azienda di Sunnyvale ha diffuso ulteriori informazioni inerenti a queste nuove CPU, che avranno un miglioramento delle prestazioni per watt superiore al 25% e delle prestazioni complessive più alto del 35%. Inoltre, i chip Zen 4 avranno anche frequenze operative superiori, nonché una maggiore larghezza di banda della memoria per core (sino al 25%), che sarà particolarmente utile con le estensioni AVX-512. Per maggiori dettagli, vi consigliamo di leggere la nostra precedente notizia dedicata.