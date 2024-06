Con Amazon Prime, il Galaxy Book4 Edge ti costa 400€ in meno!

Sempre più spesso, quando si tratta di acquistare uno dei migliori notebook, si scelgono modelli pubblicizzati come Copilot+, ossia dotati di intelligenza artificiale per rendere più facili e immediate funzioni che altrimenti richiederebbero più tempo. In alcuni casi, queste caratteristiche migliorano anche le prestazioni effettive del notebook. Il Galaxy Book4 Edge, la cui data di uscita è fissata per domani, 18 giugno, è già disponibile con uno sconto su Amazon. L'offerta diventa allettante per chi possiede un piano Amazon Prime attivo, poiché possono accedere a un coupon da 400€ che si aggiunge al già ottimo sconto del 7%.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo di 400€ durante il checkout

Samsung Galaxy Book4 Edge, chi dovrebbe acquistarlo?

Pur trovandosi attualmente in pre-ordine, possiamo dire che il Samsung Galaxy Book4 Edge è un notebook eccellente per coloro che cercano un portatile efficiente e versatile per affrontare le giornate lavorative a testa alta. Con il suo processore Snapdragon X Elite e le funzioni AI di nuova generazione, questo notebook è progettato per coloro che necessitano di prestazioni elevate e di un modello che possa tenere il passo con la loro creatività e produttività, senza la necessità di essere sempre connessi a Internet.

Il display Dynamic AMOLED 2X da 14 pollici con refresh rate di 120 Hz offre una visualizzazione fluida, colori vividi e una riduzione della luce blu, rendendo il Galaxy Book4 Edge ideale per lunghe sessioni di lavoro senza affaticare la vista. Il design sottile e leggero, unito a una durata della batteria fino a 18 ore e a un caricabatterie rapido compatto da 65W, rende questo notebook perfetto per gli utenti sempre in movimento.

Inoltre, per chi fa parte dell'ecosistema Galaxy, la connessione ai dispositivi compatibili è semplice, con ulteriori porte USB 4.0 e HDMI 2.1 per una condivisione fluida e versatile. Insomma, per chi ricerca un portatile che offra una perfetta combinazione tra intrattenimento, lavoro e connettività, con tecnologia AI senza essere dipendente dalla rete, il Galaxy Book4 Edge è tra gli acquisti consigliati.

