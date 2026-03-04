Su Amazon è disponibile un'ottima offerta sul Samsung The Frame Pro 4K Vision AI Smart TV 75'', il televisore che unisce tecnologia e design, pensato per integrarsi elegantemente in qualsiasi ambiente come un vero e proprio quadro. Dotato del processore NQ4 AI Gen2, tecnologia Mini LED Quantum Matrix Slim e Art Mode con display matte, rappresenta il top per intrattenimento e gaming. Ora disponibile a soli 2.299,00€ invece di 2.499,00€, con uno sconto dell'8%.

Samsung The Frame Pro 75'', chi dovrebbe acquistarlo?

Il Samsung The Frame Pro 4K Vision AI Smart TV 75'' è il prodotto ideale per chi desidera unire tecnologia d'avanguardia ed estetica raffinata nel proprio spazio abitativo. È pensato per gli appassionati di cinema e gaming che cercano un'esperienza visiva di altissimo livello, grazie al processore NQ4 AI Gen2, alla tecnologia Quantum Matrix Slim con Mini LED e al Motion Xcelerator per immagini fluide durante il gioco. Chi ama l'interior design apprezzerà la possibilità di installarlo a filo con la parete, trasformandolo in una vera opera d'arte grazie alla Art Mode.

Questo televisore soddisfa le esigenze di chi vuole un ecosistema smart completo: con Smart Hub, Gaming Hub e SmartThings, si gestiscono contenuti e dispositivi domestici da un unico punto. L'audio immersivo con OTS Lite e Adaptive Sound garantisce un'esperienza coinvolgente per film e serie TV. Attualmente disponibile su Amazon a 2299€ invece di 2499€, con uno sconto dell'8%, rappresenta un'ottima occasione per chi punta al meglio senza compromessi.

Samsung The Frame Pro 4K Vision AI Smart TV 75'' è un televisore da 75 pollici con processore NQ4 AI Gen2, tecnologia Quantum Matrix Slim Mini LED e display opaco. Si installa a filo con la parete come un quadro, con Art Mode integrata.

