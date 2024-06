Monitor 4K Samsung con 1 miliardo di colori a prezzo imbattibile su Unieuro

Abbiamo scoperto un'offerta imperdibile su Unieuro, valida per un periodo limitato. Si tratta di un monitor 4K per PC, pensato per chi dà priorità alla qualità del pannello piuttosto che alla frequenza di aggiornamento, mantenendo i classici 60Hz. Attualmente, Unieuro lo propone al prezzo di 239,90€ rispetto al prezzo originale di 379,90€.

Samsung ViewFinity S70A, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Samsung ViewFinity S70A è un monitor di alta qualità, ideale per coloro che cercano una risoluzione elevata per prestazioni impeccabili sotto questo aspetto. Offrendo una risoluzione 4K, questo monitor da 27 pollici garantisce immagini nitide e dettagliate, rendendolo perfetto per chi si occupa di design grafico, editing video o semplicemente desidera un’esperienza visiva di primo livello durante il tempo libero.

L'aggiunta dell'HDR10 migliora ulteriormente la gamma di colori e i contrasti, consentendo una qualità dell'immagine superiore per lavori di precisione o per godersi contenuti multimediali ad alta definizione. Dotato di un pannello IPS, il Samsung ViewFinity S70A assicura angoli di visione larghi senza compromettere la qualità dei colori, il che è vitale per un'accuratezza cromatica costante.

Nonostante sia limitato a una frequenza di aggiornamento di 60 Hz, il tempo di risposta del pannello è di 5 ms, rispondendo alle esigenze di fluidità delle immagini. Funzioni come l’Eye Saver Mode e Flicker Free riducono poi l’affaticamento visivo durante le lunghe sessioni di utilizzo, rendendo questo monitor eccellente anche per gli utenti che trascorrono molte ore davanti allo schermo.

