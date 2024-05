Hai una fotocamera 4K? Ottieni video fluidi con la SanDisk Extreme in offerta a 27€

Tra le schede SD attualmente in sconto su Amazon, ideali per macchine fotografiche come reflex o mirrorless, spicca la SanDisk Extreme con RescuePro Deluxe. La versione da 128GB è disponibile a soli 27,76€, offrendo prestazioni eccellenti per fotocamere di fascia medio-alta. Con una velocità di scrittura di 90 MB/s, permette di registrare video fluidi in 4K e di scattare raffiche in alta definizione senza problemi.

SanDisk Extreme + RescuePro Deluxe, chi dovrebbe acquistarla?

La SanDisk Extreme è la scheda SD ottimale per fotografi e videomaker che necessitano di una soluzione affidabile per la gestione di grandi volumi di dati ad alta risoluzione. Con le sue prestazioni di scrittura fino a 90 MB/s e di lettura fino a 180 MB/s, questa scheda SDHC supporta la ripresa di video in 4K e la fotografia in sequenza, soddisfacendo le esigenze di chi cerca di catturare ogni momento senza perdite di qualità.

La sua compatibilità con le tecnologie più avanzate del settore, come la classe di velocità UHS 3 (U3) e la classe di velocità video 30 (V30), la rende perfetta per coloro che non vogliono compromessi in termini di performance. Inoltre, grazie alla sua costruzione duratura, resistente all'acqua, alle temperature, agli urti e ai raggi X, la SanDisk Extreme è consigliata anche per gli avventurieri che operano in condizioni estreme.

La tecnologia QuickFlow di SanDisk assicura un'efficiente gestione del tempo, con velocità di trasferimento molto rapide, specialmente quando utilizzata insieme al SD e microSD PRO-READER di SanDisk Professional (venduti separatamente). Così, sia che vi troviate in uno studio o in mezzo alla natura, questa scheda offre la sicurezza e le prestazioni di cui avete bisogno per dare vita alla vostra creatività.

