Se il vostro iPhone o iPad sta esaurendo lo spazio di archiviazione, questa è l'occasione perfetta per risolverlo! L'unità SanDisk da 512 GB con USB Type-C è ora disponibile su Amazon a soli 49,21€ invece di 122,99€. Compatibile con iPhone, iPad, MacBook e altri dispositivi, offre velocità di trasferimento fino a 150 MB/s e funzioni di backup automatico. Con uno sconto del 60%, potrete aggiungere spazio extra ai vostri dispositivi a un prezzo eccezionale.

SanDisk Unità USB Type-C, chi dovrebbe acquistarla?

L'unità SanDisk con USB Type-C da 512 GB è la soluzione ideale per chi lavora quotidianamente con smartphone, tablet e computer e si trova costantemente a dover gestire la memoria piena. Se siete creator di contenuti, fotografi amatoriali o professionisti che producono grandi quantità di video e foto, questo dispositivo vi permetterà di continuare a creare senza dover eliminare file preziosi. Con velocità fino a 150 MB/s, è perfetto anche per chi necessita di trasferimenti rapidi tra dispositivi diversi, rendendo il workflow molto più fluido ed efficiente.

Particolarmente consigliato per gli utenti dell'ecosistema Apple, grazie alla perfetta integrazione con iPhone, iPad e MacBook, questo prodotto soddisfa l'esigenza di espandere lo storage senza dover ricorrere a costosi upgrade di memoria interna. La funzione di backup automatico e recupero dati tramite l'app dedicata vi proteggerà dalla perdita di contenuti importanti, mentre il design elegante in Seastar Pink si integra armoniosamente con i vostri dispositivi. Con uno sconto del 60%, questa unità rappresenta un investimento intelligente per chi cerca sicurezza, praticità e spazio aggiuntivo a un prezzo accessibile.

SanDisk per telefono con USB Type-C 512 GB è la soluzione ideale per espandere la memoria dei vostri dispositivi. Compatibile con iPhone, iPad, MacBook e altri device con porta USB Type-C, questa chiavetta offre 512 GB di spazio aggiuntivo per archiviare foto, video e documenti senza dover eliminare nulla.

