Il Ring Intercom Video (versione 2025) è in offerta su Amazon a 69,99€ invece di 99,99€. Questo dispositivo trasforma il vostro citofono tradizionale in uno smart, permettendovi di vedere chi suona, parlare con i visitatori e aprire l'ingresso da remoto tramite smartphone. Approfittate dello sconto del 30% per rendere più intelligente il vostro citofono con funzioni come chiavi virtuali, integrazione Alexa e installazione fai-da-te senza modifiche permanenti.

Ring Intercom, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Ring Intercom Video è la soluzione ideale per chi vive in condominio e desidera trasformare il proprio citofono tradizionale in un sistema intelligente senza opere murarie. Perfetto per inquilini e proprietari, questo dispositivo si rivolge a chi riceve frequenti consegne e vuole gestirle anche da remoto, evitando pacchi abbandonati fuori dal portone. È consigliato anche a famiglie con bambini, anziani o persone con mobilità ridotta che apprezzano la comodità di aprire l'ingresso con lo smartphone, senza dover scendere le scale. Chi viaggia spesso per lavoro o possiede una seconda casa troverà particolarmente utile la gestione dell'accesso da remoto e la possibilità di vedere in streaming chi suona al citofono.

Questo citofono smart risponde all'esigenza di sicurezza e controllo totale sugli accessi al proprio edificio, permettendovi di creare chiavi virtuali temporanee per collaboratori domestici, pet sitter o ospiti fidati. La funzione di verifica automatica per i corrieri Amazon risolve definitivamente il problema delle consegne mancate, garantendo che i pacchi vengano lasciati al sicuro all'interno dell'edificio. Con l'integrazione Alexa e il sistema audio bidirezionale, potrete comunicare con i visitatori a mani libere, ideale quando siete impegnati in altre attività. L'installazione fai-da-te senza modifiche permanenti lo rende perfetto anche per chi vive in affitto e vuole portarlo con sé al prossimo trasloco.

Il Ring Intercom Video trasforma il vostro citofono tradizionale in un sistema smart di ultima generazione. Offre streaming video in tempo reale, audio bidirezionale e la possibilità di aprire l'ingresso dell'edificio direttamente dallo smartphone. Supporta chiavi virtuali per familiari e ospiti, si integra con Alexa per il controllo vocale e garantisce crittografia avanzata per la massima sicurezza.

